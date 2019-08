Veterány idú z Berlína do Pekingu po Hodvábnej ceste pri príležitosti 25. výročia vzniku družobných miest Berlín-Peking

BERLÍN, 27. augusta 2019 /PRNewswire/ -- Na námestí Bretsd Plaza v Charlottenburgu v Berlíne slávnostne odštartovali automobilové rally novej hodvábnej cesty roku 2019 vedúce z Berlína do Pekingu. Rally prilákalo dobrodružných automobilových fanúšikov z Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a Luxemburska, ktorí sa vybrali so svojimi veteránmi až do čínskeho Pekingu.

Na úvodnom ceremoniáli pani Wang Yue, zástupkyňa riaditeľa mestského úradu kultúry a cestovného ruchu v Pekingu, uviedla, že tento rok si pripomíname 25. výročie vzniku družobných miest Pekingu a Berlína. Flotila automobilov idúcich z Berlína do Pekingu, sa stáva vyslancom spájajúcim tieto dve strany. V Pekingu sú vítaní aj turisti, ktorí tu môžu zažiť nové kúzlo hlavného mesta, ponúkajúceho orientálnu časom overenú kultúru, módu aj inovácie. Reinhard Naumann, starosta časti Charlottenburg v Berlíne, uviedol, že jeho miestna časť sa bude rada podieľať na prehlbovaní kultúrnych tradícií, rozširovaní cestovného ruchu a spolupráce medzi oboma stranami.

Automobilové preteky novej hodvábnej cesty 2019 vedúce z Berlína do Pekingu majú pred sebou viac ako 13 000 kilometrov pozdĺž novej hodvábnej cesty vybudovanej na základoch starovekej cesty prechádzajúcej Poľskom, Bieloruskom, Ruskom a Kazachstanom, aby nakoniec dorazili do Pekingu.

Na propagačnej konferencii o pekinskej kultúre a cestovnom ruchu s názvom „Charming Beijing", ktorá sa konala v Berlíne deň pred odštartovaním pretekov, vyhlásila zástupkyňa riaditeľa mestského úradu pre kultúru a cestovný ruch v Pekingu, Wang Yue, že sa z Pekingu pomaly stáva harmonické hlavné mesto na svetovej úrovni a prvotriedne medzinárodné turistické mesto, kde sa dá dobre žiť. V súčasnosti sa Peking sústredí na vybudovanie širšieho centra mesta a prípravy na zimné olympijské hry v roku 2022. Na propagačnej konferencii v Berlíne prezentuje Peking svoju ochotu posilniť spoluprácu a zdieľať možnosti s Berlínom.

Mestský úrad kultúry a cestovného ruchu v Pekingu v posledných rokoch usporiadal rôzne propagačné aktivity v oblasti kultúry a cestovného ruchu v Nemecku. V roku 2019 bolo zaznamenaných až 200 tisíc spiatočných ciest. Peking a Berlín ako hlavné mestá sa tešia dlhej histórii, dobrej tradícii, hlbokým kultúrnym základom a bohatým zdrojom cestovného ruchu. Flotila klasických a historických automobilov môže byť lákadlom pre viacerých nemeckých turistov, ktorí by radi navštívili Peking.

