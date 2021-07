VeTrust-Anwendung, die auf VeChainThor basiert, wird von chinesischer Regionalregierung eingesetzt, hilft über 300.000 Bürgern bei der Rückkehr zur Normalität

SHANGHAI, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 9. September 2020, während die COVID-19-Pandemie noch überall grassierte, stellte VeChain in Zusammenarbeit mit DNV VeTrust vor - seine Blockchain-basierte Anwendung zur Risikoselbstbewertung. Sie basiert auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor und kombiniert die Methodik von DNV für das Infektionsrisikomanagement mit der erfolgreichen Bereitstellung von weltweit anerkannten Compliance-Standards, um Unternehmen beim Management von COVID-19-Risikofaktoren zu unterstützen. Nach der Einführung in Hotels wie im InterContinental Shanghai Hongqiao NECC hat VeTrust seine Präsenz stetig erweitert und neue Nutzungsszenarien für verschiedenen Branchen in China entwickelt. Derzeit sind über 200 öffentliche Bereiche an die VeTrust-Plattform angebunden.