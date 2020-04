Věžové jeřáby a zdvihací zařízení společnosti Zoomlion se připojují k chorvatskému projektu „Mostu sjednocení" přes Jaderské moře

SILVNO, Chorvatsko, 16. dubna, 2020 /PRNewswire/ -- K největšímu probíhajícímu projektu v Chorvatsku, výstavbě Pelješackého mostu, se připojilo celkem šest věžových jeřábů T7020-12H (IL) společnosti Zoomlion a šest stavebních výtahů SC200EB (BWM-3S). „Most sjednocení" bude po jeho dokončení v roce 2021 spojovat jižní enklávu tvořenou poloostrovem Pelješac se zbytkem chorvatské pevniny.

Pelješacký most byl navržen jako 2,44 km dlouhý a 55 metrů vysoký šestiplonový lanový most, s rozpětím 285 metrů a šířkou 21 metrů; dostatečnou na to, aby pojala čtyři jízdní pruhy.