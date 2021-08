VFS Global expande rede do Centro de Renovação de Passaportes Eletrônicos das Filipinas para mais nove países

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de facilitar o processo de renovação de passaportes eletrônicos para os cidadãos filipinos que vivem no exterior, o Departamento de Relações Exteriores da República das Filipinas e VFS Global assinaram um contrato em 6 de agosto de 2021 para prestar serviços de renovação de passaportes eletrônicos no Chipre, Etiópia, França, Irlanda, Kuwait, Singapura, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã.