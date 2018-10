VFS Global signe des contrats de service de visa avec huit gouvernements européens

DUBAÏ, Émirats arabes unis, October 26, 2018 /PRNewswire/ --

- L'entreprise remporte les contrats pour fournir des services supplémentaires de visa pour les gouvernements suivants : Belgique, Estonie, Allemagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Slovénie et République tchèque

En août et septembre 2018, VFS Global a signé huit contrats avec des clients gouvernementaux existants ou nouveaux, pour étendre son réseau de service de visa.

En ce qui concerne les nouveaux contrats, VFS Global fournira désormais des services de visa pour :

La Belgique au Ruanda ;

L'Estonie en Chine, en Inde, au Bélarus, en Turquie et en Russie ;

L'Allemagne en Chine et dans 13 autres pays du Sud-Est asiatique ;

La Hongrie en Inde, au Bélarus et au Kazakhstan ;

L'Italie au Bahreïn et en Équateur ;

La Lituanie en Ukraine ;

La Slovénie dans 13 pays (Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada , Iran , Kosovo , Mexique, Nouvelle-Zélande, Serbie, Corée du Sud, Taïwan, EAU, Royaume-Uni, États-Unis) et

VFS Global prévoit d'ouvrir 97 centres supplémentaires de réception des demandes de visa pour répondre aux exigences des nouveaux contrats et offrir aux demandeurs un processus de demande de visa facile et pratique dans ces pays supplémentaires. La mise en œuvre de toutes les nouvelles opérations devrait se terminer au milieu de l'année 2019.

Zubin Karkaria, PDG du groupe VFS Global, a expliqué : « VFS Global est reconnaissant de la confiance et de la bonne volonté que lui accordent les États membres de l'Union Européenne depuis de nombreuses années. Avec les récents renouvellements / extensions de nos relations avec huit gouvernements européens dans de nombreuses régions, nous sommes enchantés de proposer des services de visa de haute qualité à un nombre beaucoup plus important de demandeurs. »

Chris Dix, directeur du développement commercial chez VFS Global, a déclaré : « Ce trimestre passé a été très profitable pour VFS Global. Aujourd'hui, VFS Global est le partenaire de confiance de 61 clients gouvernementaux et cela est dû en grande partie à notre approche sans concession dans l'utilisation de la technologie comme élément déclencheur clé d'activité économique et à notre innovation constante pour que les demandeurs de visa continuent à jouir de services de visa simplifiés et pratiques partout dans le monde. »

À propos de VFS Global

VFS Global est le plus grand spécialiste mondial en services technologiques et d'externalisation destinés aux missions diplomatiques et aux gouvernements du monde entier. VFS Global, dont le siège social est basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, possède des origines suisses ; c'est une société de portefeuille d'EQT, une importante société financière privée basée à Stockholm, en Suède.

Forte de 2 709 centres de demande de visa, exerçant ses activités dans 141 pays sur cinq continents et ayant traité plus de 182 millions de demandes au 30 septembre 2018, VFS Global s'est attiré la confiance de 61 clients gouvernementaux.



