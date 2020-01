vHive s'associe à DFS Autonomous Systems et sa filiale Consortiq pour offrir une solution de drones de bout en bout aux entreprises

LONDRES, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- vHive , la seule solution logicielle permettant aux entreprises de numériser leurs actifs et leurs opérations sur le terrain à l'aide de ruches de drones autonomes, a annoncé aujourd'hui s'être associée à DFS Autonomous Systems LLC (DAS) et ses filiale Consortiq dans le but d'étendre son offre de solutions logicielles de drones aux clients entreprise.

La solution logicielle de vHive offre aux entreprises la possibilité de déployer des ruches de drones autonomes dans le but de capturer et d'analyser des données et leur permet ainsi de récupérer des pertes de revenus, de générer de nouvelles sources de revenus et de réduire les coûts opérationnels, tout en garantissant la sécurité du personnel sur le terrain. Grâce aux services professionnels offerts par DAS et Consortiq, les entreprises peuvent lancer en toute simplicité un programme de drones internes ou externes et augmenter l'utilisation de drones en utilisant la solution de vHive .

Les deux sociétés ont décidé de collaborer en réponse aux opportunités grandissantes et aux besoins croissants des entreprises clientes en matière de plates-formes de services de bout en bout de drones incluant des conseils relatifs aux programmes de drones, la formation du personnel, des ressources de pilotage, la planification automatisée de l'arpentage, l'exécution autonome de l'arpentage et de solides capacités d'analyse des données.

« La collaboration entre DAS et vHive allie parfaitement l'expertise de deux innovateurs du marché au sein de l'industrie en pleine croissance des drones d'entreprise. », a déclaré Yariv Geller, le PDG de vHive, « Nous sommes ravis d'étendre la portée de notre logiciel de ruches de drones en aidant les entreprises clientes qui découvrent notre technologie, à établir un programme de drones sûr, efficace et conforme. Notre union avec l'expertise de DAS et de Consortiq offre une solution complète et évolutive à nos clients dans le monde entier. »

« En tant que consultant et fournisseur de services dans le domaine des systèmes d'aéronefs sans pilote formant des employés à effectuer des opérations sûres, DAS simplifie le processus afin que les entreprises mettent en place un programme de drones et les intègrent au sein de leurs opérations. DAS augmente également les ressources liées aux drones de ses clients du monde entier grâce à son offre de services de drones sûrs et efficaces. », a déclaré Marc Krens, le PDG de DAS, « vHive a développé une solution de niveau entreprise pour l'acquisition et l'analyse de données dont les clients de DAS ont besoin et qu'ils recherchent. Nous sommes ravis de nous associer à vHive afin de fournir des informations commerciales précieuses à nos clients. »

À propos de DFS Autonomous Systems

DFS Autonomous Systems (DAS) est un fournisseur de solutions intégrées basées sur l'utilisation de drones faisant appel aux meilleurs consultants, à des programmes de formation primés et à des drones de qualité supérieures pour les relevés LiDAR aériens, la photogrammétrie aérienne et l'inspection visuelle aérienne dans le but de soutenir les programmes de vol autonome de ses clients. Issu du groupe d'entreprises Diplomat, DAS met ses 40 ans de philosophie consistant à placer la sécurité avant tout, de pratiques commerciales éthiques et d'approche axée sur le client au service de l'industrie autonome.

À propos de Consortiq

Consortiq offre des conseils éclairés et des programmes de formation exclusifs et spécialisés, des services gérés et des solutions externalisées aux entreprises transformatrices mettant en œuvre et/ou exploitant des systèmes autonomes à travers le monde grâce à ses équipes basées au Royaume-Uni et aux États-Unis. En tant qu'entité nationale qualifiée (National Qualified Entity ou NQE) approuvée par l'Autorité britannique de l'aviation civile (CAA), elle a formé plus de 1 300 personnes et organisations dans un large éventail d'industries. Aux États-Unis, Consortiq délivre le niveau 3 de certification du Trusted Operator Program d'AUVSI, le plus haut niveau de formation, aux organisations commerciales ainsi qu'aux États et aux gouvernements fédéraux.

À propos de vHive

vHive est un fournisseur mondial de logiciels qui accélère la transformation numérique continue d'entreprises et leur permet de prendre de meilleures décisions sur la base d'analyses et de données de terrain précises. vHive est la seule solution logicielle permettant aux entreprises d'exploiter des ruches de drones autonomes dans le but de numériser leurs actifs et opérations sur le terrain. vHive a un impact dans de multiples industries, notamment les tours de communication, la construction, l'assurance et le rail, en réduisant considérablement les coûts d'exploitation, en offrant de nouvelles opportunités de revenus et en renforçant la sécurité des employés.

