Via benoemt voormalig Goldman Sachs Chief Accounting Officer tot lid van de raad van bestuur

"We zijn zeer verheugd Sarah als lid van onze raad van bestuur te mogen verwelkomen", aldus medeoprichter en CEO Daniel Ramot. "Haar uitstekende leiderschap en ervaring bij een grote international zullen van onschatbare waarde zijn bij de groei van onze TransitTech-activiteiten. We prijzen ons erg gelukkig dat Sarah op dit cruciale moment voor het bedrijf is toegetreden."

Oren Shoval, medeoprichter en CTO: "Sarah brengt een schat aan expertise mee, niet alleen op het gebied van audit en compliance, maar ook op het gebied van het opschalen van systemen en processen. We zijn vereerd Sarah te mogen verwelkomen in onze raad van b bestuur en kijken ernaar uit om de komende jaren nauw met haar samen te werken bij het leveren van efficiënte, toegankelijke en duurzame transitoplossingen aan gemeenschappen wereldwijd."

Deze benoeming komt op een belangrijk moment in de groei van Via. Het bedrijf biedt een op de cloud gebaseerd softwareplatform waarmee steden, vervoersbedrijven, transportbedrijven, schooldistricten, universiteiten en bedrijven hun oude transportsystemen kunnen omzetten in geavanceerde, digitale netwerken. In de afgelopen zes maanden heeft Via zijn bedrijf snel zien groeien naarmate de logistieke wereld weer in beweging kwam, bedrijven weer begonnen te plannen om aan het werk te gaan en steden zich hadden aangepast aan de behoeften van de samenleving na COVID. De software van het bedrijf ondersteunt nu meer dan 500 TransitTech-diensten in 37 landen.

"Ik ben verheugd om toe te treden tot de raad van bestuur van een bedrijf dat transformatieve technologie heeft gebouwd en zo'n ongelooflijke missie heeft. Transport is van cruciaal belang voor economisch herstel, sociale eerlijkheid en voor het efficiënt leveren aan steden. Het is een zeer spannende tijd voor Via en ik kijk uit naar de samenwerking met Daniel en Oren en het uitstekende leiderschapsteam om de visie van Via te realiseren."

Via is opgericht in 2012 en was pionier in de TransitTech-categorie door nieuwe technologieën te gebruiken om openbare mobiliteitssystemen mogelijk te maken en wereldwijd netwerken van dynamische shuttles, bussen, rolstoeltoegankelijke voertuigen, schoolbussen en autonome voertuigen te optimaliseren. Om 's werelds meest efficiënte, eerlijke en duurzame vervoersnetwerk te bouwen voor iedereen die mobiel wil zijn, inclusief mensen met beperkte mobiliteit, mensen zonder smartphones en mensen zonder bankrekening, werkt Via met zijn partners samen om de kosten van openbaar vervoer te verlagen en toegankelijke opties te bieden die het gemak van een personenauto evenaren en die minder impact op het milieu hebben. Op het snijvlak van transport en technologie is Via een visionaire marktleider die software-innovatie combineert met geavanceerd serviceontwerp en operationele expertise om de manier waarop de wereld beweegt fundamenteel te verbeteren, met op vijf continenten 500 partners waarvan het aantal alleen maar stijgt.

