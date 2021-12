Via realiseert financiering van 130 miljoen dollar in serie G - met een waardering van 3,3 miljard dollar

De TransitTech-inkomsten van Via zijn het afgelopen jaar meer dan verdubbeld doordat de vraag naar zijn software wereldwijd toeneemt

NEW YORK, 1 december 2021 /PRNewswire/ -- Via, wereldwijde marktleider in TransitTech, kondigde vandaag 130 miljoen dollar aan nieuwe financiering aan bij een totale waardering van 3,3 miljard dollar. De ronde werd geleid door Janus Henderson met deelname uit fondsen en rekeningen die worden beheerd door BlackRock, ION Crossover Partners, Koch Disruptive Technologies en de bestaande investor Exor. De vraag naar software die verouderde transportsystemen tot geavanceerde digitale netwerken kan transformeren, is wereldwijd snel toegenomen. Als gevolg daarvan kende Via een sterke groei, met TransitTech-inkomsten die op jaarbasis meer dan verdubbelden om een jaarlijkse run-rate van 100 miljoen dollar te overschrijden, wat de leidende rol van Via in de TransitTech-sector nog verstevigt.

"Dit is de meest opwindende tijd voor het vervoer in decennia," aldus Daniel Ramot en Oren Shoval, mede-oprichters van Via. "Steden over de hele wereld zijn zich bewust van de cruciale rol die technologie kan spelen bij het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van hun vervoersnetwerken. Onze software biedt een totaaloplossing die steden en overheidsinstanties helpt bij het plannen, exploiteren en optimaliseren van elk facet van hun vervoersysteem."

De mondiale TransitTech-branche zal naar verwachting volgens een recent BCG-onderzoek in 2025 naar schatting met 1,35 miljard dollar groeien, met de nadruk op de cruciale rol die transitvervoer speelt bij de economische ontwikkeling, het eigen vermogen en de duurzaamheid.

"Als we vandaag de dag naar de markt voor openbaar vervoer kijken, zien we enorme kansen," aldus Denny Fish, portfoliomanager bij Janus. "Keer op keer hebben we gezien hoe traditionele sectoren worden veranderd door de introductie van technologie: FinTech, HealthTech, EdTech en anderen hebben gezorgd voor buitengewone verbeteringen in prestaties en efficiëntie. TransitTech is nu aan de beurt en door deze categorie te creëren, is Via in een unieke positie om deze te leiden. De missie van het bedrijf om de toegang tot efficiënt, betaalbaar en duurzaam vervoer uit te breiden, is inspirerend."

In de Verenigde Staten zal de onlangs goedgekeurde "Bipartisan Infrastructure Deal" ervoor zorgen dat in de komende vijf jaar jaarlijks een ongekende 91 miljard dollar aan nieuwe en opnieuw goedgekeurde financiering voor het openbaar vervoer wordt gegarandeerd. Dit volgt op de bijna 70 miljard dollar in de federale COVID-19-financiering voor noodhulp, die nu al beschikbaar is om de transitvervoerbehoeften op de korte termijn te ondersteunen. Veel van de middelen die via deze programma's beschikbaar worden gesteld, zijn bedoeld voor innovatieve mobiliteitsoplossingen, die de efficiëntie van vervoersnetwerken verbeteren, de toegang tot slecht bereikbare gemeenschappen verruimen en de CO²-uitstoot en -congestie verminderen.

"Het platform van Via is transformatief voor onze gemeenschap," aldus Caroline Rodriguez, uitvoerend directeur van High Valley Transit in Utah. "Door onze activiteiten met vaste, op aanvraag en doorreisactiviteiten samen te voegen, kunnen we onze passagiers een betere reiservaring bieden en tegelijkertijd aanzienlijke efficiëntieverbeteringen realiseren. De flexibiliteit die met deze technologie mogelijk is, stelt ons in staat om de toegang tot banen, onderwijs, gezondheidszorg en andere essentiële diensten voor onze gemeenschap uit te breiden en om de afhankelijkheid van bedrijfsvoertuigen te verminderen."

Via is van plan de financiering te gebruiken om zijn expansie in nieuwe markten te versnellen, uitzonderlijk talent te blijven aanwerven en de eigen investeringen in productinnovatie te verhogen.

Het in 2012 opgerichte Via pionierde in de TransitTech-sector door bij de ontwikkeling van openbare mobiliteitssystemen nieuwe technologieën toe te passen; daardoor werden netwerken van bussen, shuttles, rolstoeltoegankelijke voertuigen, schoolbussen, autonome voertuigen en elektrische voertuigen over de hele wereld geoptimaliseerd. Via bouwt aan 's werelds meest efficiënte, evenwichtige en duurzame vervoersnetwerk voor alle reizigers - inclusief passagiers met beperkte mobiliteit, zonder smartphone en/of zonder bankrekening - en werkt samen met haar partners om de kosten van het openbaar vervoer te verlagen en daarnaast vervoersopties te bieden die het gemak van een eigen auto evenaren en tegelijkertijd de impact op het milieu verminderen. Op het snijvlak van transport en technologie is Via een visionaire marktleider, die software-innovatie combineert met een verfijnd vervoersserviceontwerp en operationele expertise, om de manier waarop men zich in de wereld voortbeweegt fundamenteel te verbeteren, met 500 partnerschappen in meer dan 35 landen, een aantal dat nog steeds groeit.

