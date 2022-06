Viagem literária: confira a programação da Amazon na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Visitantes terão duas experiências interativas no espaço da Amazon e ainda condições especiais para novos assinantes de Kindle Unlimited

Para inspirar pessoas a se descobrirem como autores, a programação de mesas com diversos nomes do cenário literário, traz escrita, inclusão, gêneros literários, autopublicação e muito mais

Com orientação de especialistas, autores podem publicar obras através do KDP, ferramenta de autopublicação da Amazon durante a Bienal

SÃO PAULO, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br levará os visitantes da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo para uma viagem ao mundo da literatura. Entre os dias 2 a 10 de julho, quem passar pelo estande da Amazon poderá assistir e interagir com mesas literárias promovidas pelo Kindle Direct Publishing (KDP) e tirar dúvidas sobre como autopublicar obras digitais pela ferramenta para saírem de lá como autores com seus eBooks disponíveis na Loja Kindle. E ainda, experiências imersivas no estande vão levar os visitantes direto para clássicos da literatura, além de participarem de um quiz divertido para descobrirem qual a capa do livro de suas vidas. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Leitores também poderão assinar o programa Kindle Unlimited de graça por dois meses, em uma promoção exclusiva para novos assinantes.

Mesas Literárias para inspirar

Para trazer inspiração e despertar talentos literários, a Amazon traz programação especial promovida pelo KDP, a sua ferramenta de autopublicação. Para que mais pessoas se descubram autores, o estande terá a presença de escritores, profissionais do mercado literário, especialistas e professores, levando ao público conteúdos sobre processo de escrita, divulgação, técnicas criativas, inclusão, gêneros literários e muito mais.

Para conferir a programação gratuita completa, veja abaixo ou no link amazon.com.br/calendariobienal2022.

Publicando seu livro na Bienal com KDP

Autores também terão um espaço de troca entre a comunidade literária onde poderão conversar com um especialista para tirar dúvidas, receber suporte e autopublicar sua obra em formato eBook durante a Bienal. Os atendimentos são gratuitos. Os participantes que desejarem autopublicar suas obras devem ter o manuscrito e a capa previamente finalizados e disponíveis em um pen drive. O material será acessado durante o suporte e o autor receberá as orientações necessárias para realizar a publicação da obra.

Promoção em Kindle Unlimited

Novos clientes poderão assinar o programa Kindle Unlimited no estande da Amazon de graça pelos primeiros dois meses. Atendentes estarão à disposição para orientar os visitantes a fazer o registro. O Kindle Unlimited é um programa de assinatura que permite que os membros leiam o quanto quiserem pagando um único valor mensal e escolhendo livros em um catálogo de milhões de títulos. Leitores podem explorar novos autores, obras, e gêneros, baixando até 20 obras de cada vez, e acessando os títulos do seu dispositivo Amazon ou aplicativo de leitura Kindle. Além da vantagem da promoção, quem assinar no estande, ganhará também uma ecobag. Após o período promocional de dois meses, o valor mensal é R$19,90 saiba mais: amazon.com.br/kindleunlimited.

80% off na compra do primeiro eBook

O estande também terá um incentivo para que mais pessoas comecem a aproveitar as vantagens da leitura digital. Um QR code estará disponível durante o evento para levar visitantes que ainda não tenham adquirido nenhum eBook na Amazon a um cupom de 80% de desconto na compra do primeiro eBook na Loja Kindle. O cupom, que também pode ser encontrado para novos leitores pelo site, pode ser usado com qualquer eBook dos milhões de títulos disponíveis, limitado a um desconto de R$ 30.

Experiências interativas

Descubra sua capa

Se a sua vida fosse um livro, qual capa seria? Um quiz interativo e divertido irá apresentar a capa ideal para cada visitante. Respondendo às perguntas, visitantes poderão descobrir as capas que mais combinam com a sua personalidade. Quem participar poderá então tirar uma foto ou receber a capa por e-mail para divulgar como quiser.

Ler te leva a lugares inimagináveis

Visitantes podem entrar na cabine de Kindle e participar de uma viagem imersiva pelos clássicos da literatura nacional e internacional, como O Cortiço, de Aluísio Azevedo, e O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Cada viagem leva cerca de dois minutos, e os viajantes verão cenários e cenas de obras consagradas diversas, podendo filmar e tirar fotos da experiência.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

SERVIÇO

Amazon.com.br na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Onde: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme

Estande Amazon.com.br: G111, Pavilhão Verde

Quando: de 2 a 10 de julho, das 9h às 22h durante a semana e das 10h às 22h aos sábados e domingos.

Programação completa de mesas literárias no estande da Amazon

02/07 – Sábado

11h – Dicas para autores promoverem seus livros

Com Lilian Cardoso e mediação de Cassia Carrenho.

14h – Bate-papo com autores KDP: tudo o que você gostaria de saber

Com Chris Sevla, Danielle Viegas Martins, Pedro Poeira e Sara Fidélis e mediação de Cassia Carrenho.

16h – Perdendo o medo do terror: por que este gênero está crescendo

Com Bruno Ribeiro, Larissa Brasil e Marcos DeBrito e mediação de Cassia Carrenho.

18h – Prêmios literários: a importância deles na carreira de um autor

Com Jeferson Tenório, Maílson Furtado e Morgana Kretzmann e mediação de Rodrigo Casarin.

03/07 – Domingo

11h – Blogs e booktubers: as últimas tendências do mercado editorial

Com Isabella Lubrano, Karine Leôncio, Paola Aleksandra e Tatiany Leite e mediação de Cassia Carrenho.

14h – Jornalismo literário: contando fatos através de histórias

Com Celso Campos Jr., Filipe Vilicic e Raquel Landim e mediação de Eduardo Gayer.

16h – Tendências da Literatura Queer

Com Clara Alves, Olivia Pilar e Vitor Martins e mediação de Tatiany Leite.

18h – Dando sua voz ao texto: os caminhos da escrita

Com Aline Bei, Carla Madeira e Carlos Eduardo Pereira e mediação de Cassia Carrenho.

04/07 – Segunda-feira

11h – Agências literárias: qual o papel na carreira do autor?

Com Alessandra Ruiz e Guta Bauer e mediação de Cassia Carrenho.

17h – O poder de transformação do mercado literário: o impacto dos livros nas pessoas

Com Lívia Vianna, Lucia Riff, Maria Fernanda Rodrigues e Tiago Ferro e mediação de Fábio Uehara.

05/07 – Terça-feira

11h – Criando a coleção Feminismos Plurais

Com Djamila Ribeiro, Lizandra Magon de Almeida e mediação de Camilla Dias.

17h – Dicas para produzir uma capa vendedora

Com Delfin e mediação de Cassia Carrenho.

06/07 – Quarta-feira

11h – Por dentro do Prêmio Kindle de Literatura - O que podemos esperar?

Com Lívia Vianna, Ricardo Perez e Vanessa Passos e mediação de Cassia Carrenho.

17h – Publicando um livro na Amazon: Uma visão geral do KDP (Kindle Direct Publishing)

Com María del Mar e Lucy Miguel.

07/07 – Quinta-feira

14h – Bate-papo com autores KDP: tudo o que você gostaria de saber

Com Agatha Santos, Rafael Weschenfelder e T. M. Kechichian e mediação de Cassia Carrenho.

17h – O papel da revisão nos livros

Com Clara Savelli, Felipe Sali e Marcos Marcionilo e mediação de Cassia Carrenho.

08/07 – Sexta-feira

11h – Escrita a quatro mãos

Com Bia Schauff e Cris Herman e mediação de Cassia Carrenho.

14h – Literatura em poucas palavras: por que conto, cordel, crônica e poesia são tão incríveis

Com Igor Marcondes, Jarid Arraes e Tatiana Amaral e mediação de Cassia Carrenho.

16h – Publicando sonhos: os processos da escrita literária

Com FML Pepper e Mila Wander e mediação de Cassia Carrenho.

18h – O que um editor procura num autor independente?

Com Felipe Brandão, Raíssa Selvaticci e Umberto Mannarino e mediação de Cassia Carrenho.

09/07 – Sábado

11h – Bate-papo com autores KDP: tudo o que você gostaria de saber

Com Jéssica Macedo, Jhonatas Nilson, Lola Salgado e Mônica Cristina e mediação de Cassia Carrenho.

14h – Criando seu Próprio Mundo: Escrita e Publicação de Fantasia

Com Stefano Volp, Emanoel Ferreira, Mariana Lucioli e mediação de Viviane Maurey.

16h – KDP sem barreiras

Com Sara Bentes e mediação de Cassia Carrenho.

18h – Autopublicação de quadrinhos: quais as diferenças e como otimizar

Com Aline Cristine, Igor Frederico e Patrick Martins e mediação de Cassius Medauar.

10/07 – Domingo

11h – Literatura infantil e a formação de novos leitores

Com Adriana Carranca, Daniela Pinotti e Marcelo Maluf e mediação de Cassia Carrenho.

14h – Autor independente: como construir sua carreira do zero

Com Bruno Crispim, Juliana Dantas, Míddian Meireles e Sue Hecker e mediação de Cassia Carrenho.

16h – Histórias de amor e outros sentimentos

Com Dani Costa Russo, Solaine Chioro e Victor Degasperi e mediação de Cassia Carrenho.

18h – Prêmio Kindle de Literatura: um bate papo entre vencedores e finalistas

Com Jeovanna Vieira, J.L. Amaral, Nelson de Oliveira e Vanessa Passos e mediação de Cassia Carrenho.

FONTE Amazon

SOURCE Amazon