Viagens de avião podem prejudicar a saúde da pele: ressecamento e dermatites são algumas das consequências

Como forma de prevenção, é possível realizar procedimentos estéticos pouco invasivos com Restylane® SkinboostersTM, que forma uma espécie de reservatório hídrico na pele e aumenta a hidratação, luminosidade e elasticidade da pele, com efeito de skincare que dura até um ano. A substância pode ser aplicada no rosto, no colo, pescoço e mãos, preservando a saúde da pele dessas regiões. Restylane® SkinboostersTM melhora a qualidade geral da pele, diminuindo a rugosidade e trazendo maciez¹.

Outro tratamento estético pouco invasivo que ajuda a prevenir a degradação da pele devido a fatores externos, como a exposição do corpo ao ar mais frio e ressecado, é o Sculptra®, primeiro e único bioestimulador de colágeno para a face e corpo que aumenta a produção de colágeno em até 66,5%², aumentando a firmeza e promovendo uma melhora global da qualidade da pele.

"O bioestimulador de colágeno age de forma gradual no corpo do paciente, que começa a perceber uma melhora da qualidade da pele dia após dia. O pico de ação do produto ocorre no terceiro mês após o tratamento, que envolve de uma a três sessões de aplicação, e seus resultados duram até dois anos. É indicado para peles mais maduras, que já notam os efeitos da perda de colágeno, mas também de forma preventiva para criar o que chamamos de poupança de colágeno", esclarece Dra. Isabella.

Sculptra® e Restylane® SkinboostersTM são procedimentos estéticos pouco invasivos que só podem ser realizados em consultório de profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis. Estes profissionais são capazes de indicar o melhor protocolo de tratamento após a avaliação individual do paciente.

E o cuidado diário?

Já para cuidados rotineiros e durante as viagens, existem soluções tópicas que hidratam a pele profundamente, como é o caso dos hidratantes de Cetaphil®. Seus produtos, disponíveis tanto para o rosto como para o corpo, são estatisticamente superiores na recuperação da barreira cutânea e hidratação, em comparação com outros produtos à base de ceramidas³.

Hidratação corporal

Disponíveis em diversas apresentações, os hidratantes corporais de Cetaphil® são ideais até para peles extremamente secas e sensíveis, hidratam a pele nos primeiros 30 minutos após a aplicação e a mantém hidratada por 48 horas4.

Hidratação facial

Já para a face, Cetaphil® conta com dois produtos para uso diurno e noturno com ácido hialurônico em suas composições. Auxiliando não apenas na hidratação da pele, como também na prevenção do envelhecimento cutâneo5, agindo como uma fórmula revitalizante para a pele.

Cada caso deve ser avaliado por um profissional da saúde habilitado para o cuidado eficaz para cada tipo de pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

