Vialto Partners é lançada como empresa independente, ágil e de escala global com investimento e suporte operacional da Clayton, Dubilier & Rice

Vialto faz parceria para viabilizar soluções aprimoradas de mobilidade da força de trabalho para empresas multinacionais e seus funcionários móveis

NOVA YORK, 2 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Vialto Partners anunciou hoje a conclusão de sua venda da PwC para fundos afiliados à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). A Vialto Partners é uma provedora líder de soluções globalmente integradas de assistência à mobilidade global da força de trabalho, incluindo imigração, impostos, serviços gerenciados e tecnologia. A Vialto Partners já havia operado anteriormente dentro da rede PwC como a unidade de negócios de serviços de mobilidade global.

Com essa transação, a Vialto Partners torna-se uma provedora independente líder de serviços de suporte à mobilidade internacional de funcionários. A nova empresa combina a escala global e o profundo conhecimento dos especialistas em mobilidade da PwC, com a agilidade, energia e recursos de uma nova empresa respaldada pela CD&R. A Vialto Partners acelerará seu investimento em tecnologia e novos serviços para criar uma experiência de mobilidade de ponta a ponta mais eficiente para as empresas e seus funcionários móveis.

A Vialto Partners tem uma história de 50 anos ajudando clientes a fazer a gestão da mobilidade global de talentos, com uma abordagem orientada para o relacionamento e focada no cliente. Na nova empresa, cerca de seis mil profissionais das áreas de imigração, impostos, RH e tecnologia oferecerão aos clientes escala e expertise incomparáveis para apoiar seus desafios de mobilidade mais complexos.

A Vialto Partners será liderada pelo CEO Peter Clarke, que atuou como sócio-gerente global da unidade de negócios de serviços de mobilidade global da PwC. Peter Clarke conta com mais de 30 anos de experiência no setor de mobilidade global. Ele é apoiado por uma equipe de liderança global, com décadas de experiência atendendo clientes e impulsionando o crescimento.

"Acreditamos que nossa nova plataforma nos oferece vantagens competitivas significativas, incluindo um modelo operacional verdadeiramente global, menos restrições regulatórias relacionadas a auditores e acesso a capital de investimento", disse Peter Clarke. "A escala e a experiência de nossa equipe global são simplesmente incomparáveis. E agora, como uma empresa independente com suporte da CD&R, acreditamos que estamos posicionados para transformar o ecossistema de mobilidade para ajudar empresas multinacionais a criar melhores experiências de mobilidade."

"Acreditamos que nossa nova empresa se tornou o empregador de escolha dos principais profissionais de mobilidade que veem a vantagem competitiva que temos com nossa nova estrutura", acrescentou Peter Clarke. "Espero trabalhar em estreita colaboração com a CD&R, minha equipe de liderança e todas as pessoas talentosas da Vialto Partners para criar uma empresa única e diferenciada que oferece suporte à mobilidade de talentos."

Peter Clarke observou: "a mobilidade na era pós-COVID é mais complexa do que nunca e os empregadores precisam de serviços integrados e especializados para percorrer as complexidades de vários territórios. Mas, apesar dos desafios, as organizações percebem que a mobilidade global de funcionários continua sendo um facilitador essencial da estratégia de negócios e do desenvolvimento de talentos. As atribuições e implementações globais estão excedendo os níveis pré-COVID, à medida que os empregadores preenchem lacunas críticas de talentos."

"Nossa capacidade diferenciada da Vialto Partners é oferecer soluções de força de trabalho integradas que ajudam os clientes a gerenciar a complexidade das implementações internacionais, ao mesmo tempo em que proporcionam uma ótima experiência aos funcionários", disse Leo Palazzuoli, diretor de clientes e mercados. "Nossa plataforma mobile-first baseada na nuvem garante que empregadores e funcionários tenham as informações de que precisam para fazer a gestão da experiência de mobilidade de forma perfeita."

"Estamos entusiasmados em apoiar o lançamento da Vialto Partners e ajudar a materializar todo o seu potencial como uma empresa independente", disse Stephen Shapiro, sócio da CD&R. "Acreditamos que as empresas multinacionais estão entrando em um novo capítulo na gestão da força de trabalho global, e que a Vialto Partners está bem preparada para estender sua posição de liderança como inovadora e se tornar a provedora de soluções de escolha nesta nova era dinâmica."

Sobre a Vialto Partners

A Vialto Partners é líder de mercado que oferece soluções globalmente integradas de assistência à mobilidade global da força de trabalho, incluindo imigração, impostos, serviços gerenciados e tecnologia. Como um consultor confiável de serviços de conformidade, consultoria e tecnologia para corporações multinacionais, a empresa soluciona desafios complexos de mobilidade internacional da força de trabalho para garantir que seus clientes e funcionários tenham uma experiência de mobilidade global consistente e compatível.

Sobre a Clayton, Dubilier & Rice

A Clayton, Dubilier & Rice é uma empresa de investimento privado com uma estratégia baseada na construção de negócios mais sólidos e rentáveis. Desde o início, a CD&R gerenciou o investimento de aproximadamente USD 40 bilhões em mais de cem empresas com um valor agregado de transação de mais de USD 175 bilhões. Ao longo de sua história, cerca de metade das transações lideradas pela CD&R foram carve outs corporativos. A empresa tem escritórios em Nova York e Londres. Para mais informações, acesse www.cdr-inc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1808456/vialto_Logo.jpg

FONTE Vialto Partners

SOURCE Vialto Partners