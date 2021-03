Viasat apresenta novos planos de serviços de Internet residencial em todo o Brasil, trazendo mais opções para os consumidores

Novos planos contam com redução das taxas de ativação do serviço e aumento do período dos preços promocionais, além de entregar altas velocidades e maiores franquias de dados mensais

SÃO PAULO, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicação, apresenta hoje novos planos de internet residencial que darão aos brasileiros mais opções na seleção do serviço correto para atender às suas necessidades. Todos os planos estão disponíveis a partir de hoje em todo o território brasileiro.

"Entendemos que escolher o plano de internet certo para sua casa pode ser uma tarefa complicada", disse Leandro Gaunszer, diretor geral da Viasat Brasil. "Estamos fazendo um esforço para remover barreiras, tornar o processo simples e disponibilizar o serviço para todos os brasileiros, em todo o país". Ao lançar novos planos de internet residencial, não estamos apenas oferecendo um ótimo produto de internet via satélite, mas também estamos ajudando os brasileiros a economizar tempo e dinheiro, por meio de melhores opções para selecionar o plano certo que atenda às suas necessidades". Nosso objetivo é manter os brasileiros conectados, produtivos e entretidos em casa - e entendemos que nossos novos planos são um passo importante para atingir esse objetivo".

Para oferecer mais benefício aos consumidores brasileiros, a Viasat incluiu em seus novos planos preços que já refletem potenciais vantagens decorrentes da redução de impostos, cuja legislação está atualmente pendente de ser confirmada no Congresso Nacional.

Nova família de planos:

Os planos da Viasat agora oferecem novos benefícios, incluindo: redução das taxas de ativação do serviço, aumento do período com preço promocional, aumento da velocidade do serviço via satélite, aumento da franquia de dados e preço promocional a partir de R$ 199 (disponível na maioria das regiões do Brasil). Os novos planos ajudam familiares e amigos a permanecerem conectados, mesmo em áreas remotas, durante este novo período de restrições de circulação devido à atual situação pandêmica.

Novos Planos da Viasat Infinity Prime Smart Economy Velocidade até 30 Mbps até 20 Mbps até 15 Mbps até 10 Mbps Franquia de Dados Mensais até 160 GB até 100 GB até 50 GB até 25 GB Chamadas de Vídeo por WhatsApp (consumo de 300MB por hora) até 546 horas até 341 horas até 170 horas até 85 horas

Recursos adicionais oferecidos com os planos de Internet residencial da Viasat:

Roteador Wi-Fi incluso e período Noite Livre expandido agora para a maioria das regiões do país – incluindo duas horas adicionais onde os dados utilizados não são contados para a franquia de dados mensal. A nova Zona Noite Livre funciona a partir das 0:00 e 7:00 horas, hora local.

Recurso oferecido somente com o plano premium Viasat Infinity:

O plano Viasat Infinity oferece a maior oferta mensal de dados e a maior velocidade disponível no mercado brasileiro de satélites.

A Viasat tornou o seu serviço de internet doméstica disponível para 100% dos estados brasileiros em outubro de 2020. O serviço utiliza a largura de banda do satélite SGDC-1 da Telebras. Para mais informações sobre os planos disponíveis em sua região e para obter mais informações sobre os novos planos, visite www.viasatdobrasil.com.br.

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, visite: www.viasatdobrasil.com.br , acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais em: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a definição do termo estabelecido no Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934. Declarações prospectivas incluem declarações que se referem ao preço, cobertura, benefícios, velocidade, qualidade e outras características do desempenho e de características dos planos de Internet residencial da Viasat no Brasil. Advertimos aos leitores que os resultados reais podem diferir materialmente e adversamente daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva. Entre os fatores que podem causar resultados reais divergentes estão: riscos associados à operação do satélite SGDC-1, incluindo o efeito de qualquer anomalia, falha operacional ou degradação no desempenho do satélite; a aprovação da legislação de redução de impostos atualmente pendente no Congresso Nacional do Brasil; problemas contratuais, ou outras questões com nosso parceiro de vendas, atendimento e suporte; defeitos de produto, problemas ou atrasos de fabricação, questões regulatórias e tecnologias que não funcionam de acordo com o esperado. Além disso, consulte os fatores de risco contidos nos arquivos da Viasat na SEC, disponíveis em www.sec.gov, incluindo o mais recente Relatório Anual da Viasat no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Os leitores ficam advertidos a não confiar indevidamente em quaisquer declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data em que são emitidas. A Viasat não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.

Copyright © 2021 Viasat, Inc. Todos os direitos reservados. Viasat, o logotipo da Viasat e o sinal Viasat são marcas registradas da Viasat, Inc. Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados são usados apenas para fins de identificação e podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

