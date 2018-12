Viasat y Ubix ofrecen Internet satelital de alta velocidad para negocios en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), compañía global de comunicaciones, y Ubix , empresa mayorista confiable de internet satelital y telecomunicaciones; anunciaron hoy una alianza estratégica para llevar Internet satelital de alta velocidad a empresas, negocios y programas federales en todo México.

A través de esta alianza, Ubix venderá, instalará y brindará asistencia al cliente para el servicio de Internet satelital de alta calidad de Viasat ofrecido a empresas en todo México.

Viasat actualmente ofrece cobertura satelital en México a través de ViaSat-2, el satélite de telecomunicación más potente del mundo, que permite una cobertura incomparable en la región.

Con los planes de Internet de alta velocidad para negocios de Viasat, empresas e instituciones federales tanto de las principales ciudades, como de las áreas más difíciles de alcanzar en el país, ahora tienen acceso a altas velocidades de Internet y aplicaciones de colaboración de negocios fundamentales basados en la Nube, voz sobre IP (VoIP), correo electrónico, transacciones en punto de venta, transferencia de archivos a alta velocidad, aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT) y más. Con cobertura total, las empresas que tienen sede en diferentes lugares de la República ahora pueden conectar todos sus sitios a través de un solo servicio. El servicio de banda ancha de Viasat también se puede usar como respaldo, proporcionando una conexión secundaria resiliente de internet, para empresas que no pueden permitirse tener ningún tiempo de inactividad o una falla relacionada con las interrupciones de la infraestructura terrestre.

"Nos complace trabajar con Viasat para proporcionar servicios satelitales de alta calidad y rendimiento a áreas de México que desean velocidades rápidas y datos ilimitados", dijo Sebastián Monterrubio, CEO de Ubix. "A través de esta alianza con Viasat, podemos aprovechar su tecnología avanzada para proporcionar las herramientas de comunicación que las organizaciones necesitan para sobrevivir y prosperar en cualquier lugar de México, hoy y en el futuro ", continuó.

Cody Catalena, vicepresidente y gerente general de Global Business Solutions de Viasat, mencionó que: "Nuestra asociación con Ubix es un gran paso para hacer que nuestros mejores servicios satelitales estén disponibles en México para respaldar a miles de empresas, negocios e iniciativas gubernamentales. El servicio de banda ancha rápida y de alta calidad de Viasat puede ofrecer estas oportunidades y, con la instalación completa y el soporte continuo de Ubix, nuestro sistema de satélites ViaSat-2, puede conectar negocios al tiempo que garantiza precios justos y competitivos a cambio de internet de alta velocidad."

Planes y disponibilidad

Los planes de Internet para empresas, negocios e iniciativas gubernamentales ya se encuentran disponibles en México, a través de Ubix.

Sobre Ubix

Ubix es una empresa de telecomunicaciones innovadora, dinámica y de vanguardia. Se esfuerzan por superar las expectativas cuando se trata de conectividad en Internet para empresas y en todos los sectores económicos de México, independientemente de la ubicación geográfica, agregando valor a través de la tecnología satelital más avanzada, lo que contribuye en gran medida al desarrollo de economías creadoras de comunidades en cascada, y maximizando el valor del accionista. Para obtener más información sobre Ubix, visite: https://ubix.mx/en/home/ , o siga Ubix en las redes sociales en: Facebook , Twitter o Instagram .

Sobre Viasat

Viasat es una compañía global de telecomunicaciones que cree que todos y todo puede estar conectado. Por más de 30 años, Viasat ha ayudado a dar forma a la manera en que los consumidores, negocios, gobiernos y el cuerpo militar alrededor del mundo se conectan. Hoy, la compañía está desarrollando la mayor red de telecomunicaciones con el poder de impactar a las personas con conexiones de alta calidad, seguras y rápidas, ya sea que estén en tierra, mar o aire. Para conocer más sobre Viasat, visite www.viasat.com , el blog corporativo o siga a la compañía en Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter y YouTube .

