Víťazka ceny Grammy® a multi-platinová umelkyňa Ariana Grande debutuje s prvou dvojitou vôňou, MOD, ktorá obsahuje dve nové vône

NEW YORK, 2. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Víťazka ceny Grammy® Ariana Grande vás pozýva vyskúšať jej novú kolekciu vôní, MOD, úplne prvú v portfóliu vôní Ariana Grande. Kolekcia, ktorá obsahuje dve luxusné nové vône, bola dnes exkluzívne uvedená na Ulta.com a od 11. decembra bude dostupná v obchodoch Ulta Beauty po celej krajine.

MOD, inšpirovaná modernosťou, slobodou prejavu a individualitou, čerpá svoj názov zo subkultúry obľúbenej v 60. rokoch minulého storočia v Londýne. Nové vône, MOD Vanilla a MOD Blush, evokujú zmyslový zážitok, ktorý oživuje odvážnu a modernú energiu doby.

„Som nesmierne nadšená, že môžem uviesť na trh svoju vôbec prvú dvojitú kvapku vône s MOD Vanilla a MOD Blush," hovorí Grande. „Keď sme pred vyše rokom začali pracovať na tejto dvojici, úplne som sa zamilovala do oboch týchto vonných látok a do kreativity, na ktorej sme so Stefanom spolupracovali. Uvedením dvoch nových vôní naraz som chcela pre mojich fanúšikov urobiť naozaj niečo iné a vzrušujúce. Preto dúfam, že ich budú milovať tak, ako ich miluje môj tím, priatelia a ja. Vyskúšali sme celé množstvo testovacích vzoriek!!! Mod Vanilla a Mod Blush sa rýchlo stali mojimi obľúbenými v našej rodine krásnych vôní a odpočítavam dni, keď ich budete môcť cítiť sami!"

„Kolekcia MOD je vzrušujúcou evolúciou portfólia vôní Ariana Grande," vysvetľuje Noreen Dodge, marketingová riaditeľka LUXE Brands. „Spôsob, akým sme vytvorili vône, predstavuje to, čo považujem za budúcnosť parfumov: jednoduchosť a luxus v súlade s prírodou. Dizajn, kampaň a vône sú pre fanúšikov nádherne modernou kombináciou, ktorú si môžu užiť."

VÔNE

MOD Vanilla:

Expresívna a zároveň hlboko osobná MOD Vanilla sa otvára s neočakávanou zmesou šťavnatej tmavej slivky a krémového pižma, s jemným nádychom ružovej frézie. Jej príťažlivosť je okamžitá a návyková.

Dotyk gurmánov je umocnený na skutočne sofistikovanú úroveň s nádychom kosatcového masla v dekadentnej bielej pralinke.

Čistý výťažok vanilky, vylepšené kakaové maslo a papyrus na pozadí predstavujú ďalšiu vrstvu nádhernej komplexnosti, ktorá si stále zachováva svoju príťažlivosť a zároveň nezabudnuteľný podpis.

MOD Blush:

Bohatá kombinácia talianskeho bergamotu, marakuje a tmavej maliny v nádhernom kontraste s ružovým korením vytvára zvodný začiatok.

Fascinujúce jadro je luxusnou zmesou orosených lupeňov ruží a magnólie s nádychom hrušky, ktoré sa úchvatne rozvinie na pokožke.

Živé a zmyselné usadenie vône sa nesie v znamení ambroxu, Dreamwoodu a pižma a na pokožke zanecháva trvalý dojem.

BALENIE

Dizajn flakónu MOD je modernou poctou módnemu étosu od polovice storočia. Je odvážny a rušivý, v sochárskom duchu s tvarom a svetlom. Jemné krivky vytvárajú zaoblený tvar, kde žiadne dve strany nevyzerajú rovnako. Esencia dvoch vôní MOD – Mod blush a Mod vanilla, je uzatvorená v bielom a ružovom flakóne s matným okienkom.

Pozoruhodný kartónový dizajn, výrazné geometrické portréty Ariany, ktoré sa opakujú, a moderné farebné a grafické aplikácie vytvárajú z obalu odvážny zmyslový zážitok. Každá strana s 2 vôňami a viacerými farbami odhaľuje nové dobrodružstvo…

CENY

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 ml 68,00 USD

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 ml 48,00 USD

Všetky ceny sú maloobchodné ceny odporúčané výrobcom v amerických dolároch.

Značka bude globálne distribuovaná ďalším prestížnym maloobchodníkom vrátane:

Kanada: Shoppers Drug Mart

Európa: Douglas

Spojené kráľovstvo: Boots, Superdrug, The Perfume Shop a The Fragrance Shop

Austrália: My Chemist

O ARIANE GRANDE

Ariana Grande, víťazka Grammy, multi-platinová umelkyňa a medzinárodná superstar, je prvou umelkyňa, ktorá sa umiestnila na prvých troch miestach rebríčka Billboard Hot 100 od doby The Beatles v roku 1964 so skladbami „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" a „Thank U, Next." V roku 2020 sa stala prvou a jedinou umelkyňou, ktorá debutovala s 5 singlami na 1. mieste v histórii rebríčkov. V roku 2021 sa Grande zapísala do histórie ako prvá umelkyňa, ktorá sa súčasne umiestnila na troch najvyšších 10 miestach v rebríčkoch Billboard Pop Airplay a Mediabase Top 40 s „positions", „34+35" a „pov". Vo veku iba 29 rokov vydala šesť albumov, ktoré sa všetky stali platinové a prekonali 98 miliárd streamov na celom svete. Je najstreamovanejšou umelkyňou na Spotify za posledné desaťročie – pričom sa rýchlo stala jednou z najväčších popových hviezd našej generácie so svojimi silnými vokálami, bezkonkurenčným vystupovaním na pódiu a kontaktom so svojimi fanúšikmi. V roku 2022 sa Grande stala prvou umelkyňou, ktorá mala na Spotify štyri albumy s viac ako 4 miliardami streamov. V roku 2019 sa Grande vydala na turné Sweetener World Tour a počas roka odohrala viac ako 100 vystúpení, vrátane hlavných vystúpení v Lollapalooza a Coachella, kde bola najmladšou hviezdou v histórii festivalu. V roku 2021 sa Grande pripojila k THE VOICE stanice NBC ako koučka a objavila sa aj vo filme DON'T LOOK UP nominovanom na cenu Akadémie po boku Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence pre Netflix. Ďalej sa chystá produkovať filmovú adaptáciu WICKED od Jon M. Chua, v hlavnej úlohe ako Glinda po boku Cynthie Erivo Elphaba.

O LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. je globálna prestížna kozmetická spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju špičkových kozmetických značiek svetovej triedy, ktoré inšpirujú spotrebiteľov na celom svete. Inovatívny prístup spoločnosti k dizajnu, marketingu a budovaniu značiek s prvým digitálnym étosom si vyslúžil množstvo ocenení po celom svete. LUXE Brands bola v roku 2019 ocenená cenou „Vôňa roka" za parfum Cloud by Ariana Grande. Kompletné portfólio zahŕňa Arianu Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan a licenčné partnerstvo s General Motors na značku Hummer.

