Vibha Paul Rishi nommée directrice non exécutive au sein du conseil d'administration de Piramal Pharma

MUMBAI, Inde, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) a annoncé la nomination de Mme Vibha Paul Rishi à son conseil d'administration. La nomination de Mme Rishi s'ajoute à l'expérience diversifiée qui existe actuellement au sein du conseil d'administration de PPL.

Professionnelle du marketing, Mme Rishi a occupé des postes de direction au niveau mondial dans les domaines de la stratégie de marque, de la stratégie, de l'innovation et du capital humain. Dans les domaines du marketing et de l'innovation, elle a été associée à PepsiCo, Max India Ltd., et le Future Group. Mme Rishi siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs sociétés réputées, dont Tata Chemicals Limited, ICICI Bank Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, Asian Paints Limited et d'autres. Elle siège également au conseil d'administration de la Pratham Education Foundation, une ONG qui offre une éducation aux enfants défavorisés en Inde. Elle a rejoint le conseil d'administration de PPL, qui est composé de professionnels de haut niveau ayant une expérience significative de l'industrie dans de nombreux secteurs.

À propos de Piramal Group

Le groupe Piramal détient des intérêts dans un portefeuille d'activités comprenant des services financiers (Piramal Enterprises Limited), des produits pharmaceutiques (Piramal Pharma Limited) et des biens immobiliers (Piramal Realty). Avec des opérations dans 30 pays et une présence de la marque sur plus de 100 marchés, le chiffre d'affaires du groupe est de près de 9 milliard de dollars pour l'exercice 2022. Animé par ses valeurs fondamentales, le groupe poursuit une croissance inclusive, tout en adhérant à des pratiques éthiques et axées sur les valeurs. La Fondation Piramal a des programmes dans les domaines des soins de santé primaires, de la nutrition, de l'eau et des écosystèmes du secteur social.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, grâce à un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie du médicament, aux innovateurs et aux sociétés de génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

