Vico Therapeutics nomme Micah Mackison au poste de président-directeur général

LEYDE, Pays-Bas, 1er août 2022 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., une société de médecine génétique spécialisée en neurologie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Micah Mackison au poste de président-directeur général. M. Mackison met au service de Vico une expérience considérable en matière de leadership dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique. Il dirigera la société à mesure qu'elle fait progresser ses programmes de neurologie vers la phase clinique et qu'elle étend sa plateforme de modulation de l'ARN à base d'oligonucléotides.

Micah Mackison, CEO, VICO Therapeutics B.V.

« Nous sommes ravis d'accueillir Micah dans l'équipe de Vico, a déclaré Luc Dochez, président de Vico. Son leadership dans la création d'entreprises de biotechnologie, son expérience dans le domaine des maladies génétiques neurologiques et sa préoccupation pour le patient font de lui un candidat idéal pour guider Vico dans son évolution vers une entreprise de stade clinique. »

« Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir diriger Vico au moment où nous préparons de nombreuses étapes importantes dans l'exécution de notre stratégie commerciale, a ajouté M. Mackison. Alors que le VO659 approche de la phase clinique et que la plateforme VICOMER™ continue de se développer, nous sommes en passe de tenir les promesses de la médecine génétique pour les patients et les familles qui sont au cœur de notre mission. »

Micah nous a rejoints après avoir travaillé chez Locanabio, une entreprise de thérapie génique ciblant l'ARN, où il était directeur commercial et vice-président directeur de la stratégie et du développement. Chez Locanabio, il a joué un rôle essentiel dans la définition de la stratégie, la mobilisation de capitaux et la mise en place d'une société axée sur les maladies neurologiques génétiques. Avant de rejoindre Locanabio, il était vice-président directeur du développement et de la stratégie d'entreprise chez Assembly Biosciences, où il a dirigé plusieurs activités de développement commercial. Auparavant, Micah a occupé les fonctions de chef de la stratégie d'entreprise et de directeur principal des nouvelles entreprises chez H. Lundbeck A/S, dans le domaine des neurosciences. Avant cette acquisition par Lundbeck, il était directeur du développement de l'entreprise et des fusions et acquisitions chez Ovation Pharmaceuticals, une société axée sur les neurosciences qui a lancé le premier produit pour la maladie de Huntington.

Micah a également occupé des postes dans le domaine de la finance d'entreprise chez Eli Lilly et Pfizer. Il est titulaire d'une licence en finances à la Kelley School of Business de l'université de l'Indiana.

À propos de Vico Therapeutics B.V.

Vico Therapeutics s'engage à faire progresser les thérapies de modulation de l'ARN pour les patients atteints de troubles neurologiques génétiques graves. Le principal produit candidat de Vico, le VO659, est destiné à l'ataxie spinocérébelleuse de types 3 et 1 et à la maladie de Huntington. Notre plateforme VICOMER™ conçoit des oligonucléotides antisens pour divers défauts génétiques en modulant ou en éditant l'ARN. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vicotx.com

