Victaulic bietet flexible, sofort einsatzbereite Lösung für Anwendungen bei der Kühllagerung

Einfache Anzeige der vertikalen Ausrichtung und der Ausrichtung des Sprinklerrahmenarms von oben

Erfordert keine Messungen, Schnitte oder mehrfachen Wege zur Kühleinrichtung

Wirkt Differenzialsetzung aufgrund von Vibrationen oder physischer Belastung der Kühleinrichtung entgegen

Eliminiert die Aushärtungszeit von Schaum- oder Klebstoff sowie Bedenken hinsichtlich Kondensation

Für beliebige Decken- oder Wandstärken geeignet, einschließlich dichter Montage auf einer Vielzahl von Oberflächen wie gewelltem oder gekräuseltem Untergrund

Austauschbare Rosetten ermöglichen die Nachrüstung und Durchführung von Servicearbeiten am gleichen Tag bei gleichzeitiger Konsolidierung der Anzahl von zu bestellenden und zu lagernden Artikelpositionen

Tim Voller, Handwerksgeselle bei Breth-Zensen Fire Protection und Kunde von Victaulic, sagte: „Victaulic ermöglicht uns die schnellere und einfachere Ausführung unserer Arbeit. Wir haben in der Vergangenheit zwei Trockenkühlerköpfe pro Stunde installiert, wobei zwei Mitarbeiter erforderlich waren, um alle harten Rohrmaterialien schneiden und ordnungsgemäß ausrichten zu können. Mit der neuen VicFlex Halterung Typ AB6 sind wir heute in der Lage, 20 bis 25 Trockenkühlerköpfe pro Stunde zu installieren. Alle Köpfe sind aufgrund der flexiblen Anschlussmöglichkeit direkt in den entsprechenden Öffnungen montierbar und werden dadurch gleich ordnungsgemäß ausgerichtet, wodurch wir kleckernden Sprühschaum vermeiden können. Die Installationen sind genial einfach, und es gibt weniger Teile, die verloren gehen können."

Chris Kvistad, Produktmanager von VicFlex bei Victaulic, sagte: „Die VicFlex Halterung Typ AB6 bietet unseren Kunden eine sofort einsatzbereite Lösung für Anwendungen bei der Kühllagerung, die das Risiko der Beeinträchtigung des Kühlsystems durch Kondensation reduziert. Da die Halterung mit zahlreichen Kombinationen von Victaulic Trockensprinklern und flexiblen Schläuchen kompatibel ist, können Installateure intelligenter arbeiten und ungeliebte Arbeiten vermeiden."

Die für Anwendungen bei der Kühllagerung optimierte VicFlex Halterung Typ AB6 ist mit Anhänger-, verdeckten und horizontalen Seitenwand-Leitblechausführungen erhältlich. Zu den verfügbaren austauschbaren Rosetten mit Anhänger gehören zurückgesetzte, Hülsen- und Blenden- sowie bündige Ausführungen. Der maximale Betriebsdruck beträgt 1.375 kPa (175 psi). Die standardmäßige maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C (150 °F) (EPDM/Neoprenschaum). Eine optionale Ausführung mit einer höheren maximalen Betriebstemperatur von 107 °C (225 °F) ist ebenfalls verfügbar (dichtzelliger Silikonschaum). Weitere Informationen über die sechs verfügbaren Trockensprinklermodelle finden Sie im Internet unter www.victaulic.com.

Informationen zu Victaulic

Die Rohrverbindungs- und Durchflussregelungslösungen von Victaulic tragen seit 1919 zur Optimierung der Produktivität und der Reduzierung von Risiken im Baugewerbe bei und sorgen dafür, dass Projekte auf sichere Weise, gemäß Zeitplan und im Rahmen des Budget abgeschlossen werden können. Das Portfolio der mehr als 100.000 Produkte und die patentierten Technologien von Victaulic, die auf kontinuierlicher Innovation basieren, fördern die Designfreiheit von Anwendern und vereinfachen die Inspektion und Wartung von Systemen über die gesamte Lebensdauer hinweg.

Die mehr als 3.500 Mitarbeiter und 40 internationalen Niederlassungen von Victaulic unterstützen Kunden in mehr als 120 Ländern bei der erfolgreichen Arbeit in der weltweiten Bauwirtschaft. Von den höchsten Gebäuden bis zu den tiefsten Bergwerken vertrauen Kunden unseren Produkten bei der Verbesserung der allgemeinen Haltbarkeit von Systemen in den anspruchsvollsten Bauprojekten und unter den rauesten Betriebsbedingungen. Weitere Informationen, wie unsere innovativen Rohrleitungsprodukte und Designleistungen die Zuversicht in die technische Ausführung Ihrer Bauprojekte erhöhen können, finden Sie im Internet unter www.victaulic.com .

