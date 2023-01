Victoria Azarian rejoint SharkNinja en tant que vice-présidente principale responsable de la création à l'international

NEEDHAM, Massachusetts, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- SharkNinja annonce aujourd'hui la nomination de Victoria Azarian au poste de vice-présidente principale responsable de la création à l'international, relevant directement du directeur marketing, Bill Davaris.

« Grâce à sa connaissance approfondie de la marque et à son immense compétence en storytelling, Victoria Azarian nous permettra d'atteindre un nouveau niveau de qualité dans notre travail créatif, a déclaré Bill Davaris. Victoria est une créative hors pair et je suis impatient de la voir souder l'équipe afin d'identifier de nouveaux succès potentiels sur le marché et d'encourager le développement de nos talents en interne. »

Victoria Azarian a passé plus de 20 ans dans l'industrie de la publicité, avec une expérience en tant que directrice exécutive de la création chez Wunderman et Ogilvy, et en tant que directrice de la création chez MKTG (Dentsu). Elle a été nommée au palmarès des 100 créatifs d'Adweek et a travaillé sur des marques de renom, parmi lesquelles : IBM, IKEA, Kimberly-Clark, Poland Spring, LPGA, Citizens Bank et Unilever. Originaire de New York, Victoria Azarian disposera d'un bureau satellite au siège social de SharkNinja à Needham, dans le Massachusetts.

« Ce qui me passionne, c'est de lier les marques à des moments culturels qui ont un impact sur la société, et c'est exactement ce que fait SharkNinka avec ses produits cinq étoiles dans tous les foyers, à travers le monde, a déclaré Victoria Azarian. Je suis ravie de rejoindre une organisation qui se consacre à l'art de l'innovation et je suis impatiente de diriger les équipes créatives de SharkNinja pour donner vie à nos produits. »

À propos de SharkNinja

SharkNinja est un leader de l'innovation dans le secteur des articles ménagers et le créateur des célèbres marques Shark® et Ninja®. SharkNinja propose les dernières technologies innovantes et faciles à utiliser avec une gamme croissante de solutions comprenant les produits de nettoyage et d'entretien Shark et les appareils de cuisine Ninja. Les produits sont vendus chez les principaux détaillants et par l'intermédiaire de distributeurs dans le monde entier. Ninja et Shark sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. SharkNinja est une filiale de JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK), un leader de l'innovation en matière de petits appareils ménagers.

