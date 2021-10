Vicunha lança tecidos que bloqueiam o odor em parceria com a Polygiene® e reforça objetivo sustentável

Para a temporada 2021/22 a Vicunha apresentou novos produtos feitos com as tecnologias Polygiene® Stays Fresh. A tecnologia desenvolvida e empregada nos artigos da Vicunha é inédita na América Latina, aplicada ao jeans, unindo uma combinação do Polygiene BioStatic ™ e Polygiene OdorCrunch ™.

O Polygiene Stays Fresh Biostatica é uma tecnologia antimicrobiana que inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores criadas a partir do suor, calor ou umidade, interrompendo o odor na fonte, permanentemente. Enquanto o Polygiene OdorCrunch remove quaisquer odores ambientais, como fumaça de cozinha, fumaça de cigarro ou odor corporal, encapsulando as moléculas de odor e quebrando-as cataliticamente, removendo o odor desagradável por toda a vida da roupa. Os produtos desenvolvidos pela Vicunha estão disponíveis nas bases Denim e Denim Color.

Além de fornecer controle eficaz de odores, essa combinação de tecnologias também reduz o número de vezes que um produto precisa ser lavado, economizando energia, tempo e dinheiro - e estendendo a vida útil do produto. Especificamente, ao lavar menos um produto, a forma, o caimento, e as cores ricas do jeans se preservam, fornecendo um produto mais duradouro.

"Inovação e sustentabilidade são palavras-chave nos negócios da Vicunha, e a parceria com a Polygiene é um reflexo claro do nosso posicionamento. Oferecer ao mercado de moda soluções que permitam ao consumidor economizar água e energia lavando menos a roupa traz tantos impactos positivos que acaba sendo não só uma boa tecnologia para a indústria têxtil, mas também uma solução prática e ágil para a sociedade, que exige cada vez mais soluções sustentáveis da cadeia de moda", comenta German Alejandro, CMO da Vicunha.

"A parceria com a Vicunha é um marco para nós no segmento denim e um avanço no mercado brasileiro em geral. Estamos muito orgulhosos de começar a trabalhar com este líder global e vê-lo como um parceiro de longo prazo para uma indústria têxtil e um mundo mais sustentável", disse Ulrika Björk , CEO Polygiene

Os novos produtos da Vicunha produzidos com a Polygiene foram lançados no dia 25 de outubro, durante evento no Denim City SP. Mais detalhes das últimas tecnologias, tendências e inovações da Vicunha podem ser conferidos em seu canal oficial no Youtube.

Sobre a Vicunha

Reconhecida mundialmente pelos elevados padrões de qualidade e sustentabilidade, a Vicunha é uma multinacional brasileira presente na América Latina, Europa e Ásia. Com mais de 50 anos de mercado, é referência global em soluções jeanswear, atuando no segmento de tecidos denim e brim. Além de produtos inovadores, a empresa leva ao mercado inteligência para a customização de serviços em tendências de moda, sustentabilidade, design e lavagens. É isso que faz da Vicunha uma empresa one stop shop, modelo de negócio que possibilita atender as necessidades dos clientes em um só lugar, ajudando a aumentar sua competitividade com soluções integradas. Celebrando a multiplicidade de um mundo em constante evolução, a Vicunha tem como propósito estimular a cultura do jeanswear, para que cada pessoa no mundo encontre seu jeansidentity.

Sobre a Polygiene

Como líderes mundiais em tecnologias inovadoras, queremos mudar a maneira como vemos os produtos - de consumíveis rápidos a duráveis. Tratamos roupas, acessórios, produtos domésticos e têxteis para ajudar as pessoas a se manterem fresh, lavar menos e permitir que roupas e produtos durem mais. Mais de 300 marcas premium globais optaram por usar a marca Polygiene com seus produtos. Com a subsidiária Addmaster Holdings Limited, agora temos a possibilidade de oferecer soluções para superfícies macias e duras. A Polygiene está listada no Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo, Suécia. Para mais informações: www.polygiene.com.br

