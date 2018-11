Vidanta anuncia al ganador del "Mejor trabajo del mundo"

Al desempeñar el "Mejor trabajo del mundo", Martens será responsable de inspirar a los viajeros de todo el mundo al experimentar seis destinos de Vidanta (Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta) y crear asombroso contenido. Mientras se encuentra en cada uno de estos fantásticos lugares, ella vivirá codiciadas aventuras tales como nadar con tiburones ballena, guiar a las pequeñas tortugas marinas desde su nido hasta el océano, bailar en la primera fila de OMNIA Dayclub en México –el escenario de DJs más importante del país–, disfrutar desde asientos preferenciales el espectáculo Cirque du Soleil JOYÀ –el único en el mundo que incluye una experiecnia gastronómica y el primer residente fuera de Estados Unidos– o aprender nuevas recetas internacionales de la mano de chefs de renombre. Además, la posición también incluye gastos de viaje adicionales así como crédito para alimentos, bebidas y hospedaje en cada uno de los complejos, sin mencionar un atractivo salario anual de $120,000 dólares.

Actualmente residiendo en Katmandú, Nepal, Martens cuenta con una amplia experiencia en mercadotecnia y ventas, pues anteriormente trabajó en compañías de alto perfil. Una profesional en el mundo corporativo que se convirtió en una entusiasta de los viajes, Martens pasó los últimos tres años y medio viajando por las islas del Pacífico, Nueva Zelanda, África y Asia. Durante su carrera profesional, fue elogiada constantemente por su capacidad natural para hacer conexiones reales con compañeros de trabajo y clientes, y durante sus viajes ha crecido aún más su pasión por crear conexiones personales y sumergirse en cada nuevo destino que visita. Martens se graduó de la Universidad de Lima, Perú y tiene un título en Ingeniería Industrial.

Martens está ansiosa por sumergirse en el "Mejor trabajo del mundo" y pasará por una extensa capacitación por parte de colaboradores de Vidanta, antes de comenzar su nueva carrera como vacacionista profesional en los lujosos complejos de la marca. Su viaje comenzará en Vidanta Nuevo Vallarta en diciembre de 2018. Allí se adentrará por completo, aprendiendo las bondades de cada resort, desde las operaciones y la experiencia de los huéspedes hasta los aspectos sustentables y la filantropía. ¡Lo más importante es que comenzará a experimentar todo lo que Vidanta tiene para ofrecer! En esta posición, se centrará en mostrar todo el lujo y la aventura de los desarrollos turísticos de Vidanta, mientras explora la belleza y la cultura de México. A partir de ahí, Martens utilizará esas experiencias para generar contenido en las redes sociales y blogs con el fin de transmitirlos al mundo de una manera atractiva y emocionante.

"Todavía no puedo creerlo, no podría estar más emocionada de unirme al equipo de Vidanta", dijo Andrea Martens Briceño, ganadora del "Mejor trabajo del mundo". "Este es realmente un sueño hecho realidad y no puedo esperar a tener la oportunidad de hacer las cosas que más amo: trabajar con personas creativas, disfrutar de todas las increíbles experiencias que Vidanta tiene y ¡compartir toda esta felicidad con el mundo!"

La misión de Grupo Vidanta es crear las más extraordinarias vacaciones y experiencias de entretenimiento del mundo, y ahora están encantados de inspirar a generaciones de viajeros a través del lente de su nueva embajadora de marca. Desde la reciente apertura de nuevos conceptos gastronómicos y de entretenimiento, como OMNIA Dayclub y Herringbone en conjunto con Hakkasan Group –una de las compañías de hospitalidad líderes a nivel mundial– en Vidanta Los Cabos, hasta el debut de Salum Beachside Eateries & Market en Vidanta Riviera Maya –un espacio para relajarse y un mercado inspirado en Tulum con seis nuevos restaurantes–, o el lanzamiento del primer Vidanta Wellness Retreat en Nuevo Vallarta con el afamado Deepak Chopra este año, Vidanta se complace en continuar brindando el más alto nivel de experiencias de lujo a sus huéspedes y tiene planeado muchos más innovadores proyectos para el 2019.

Acerca de Vidanta

Vidanta, la marca de vacaciones de lujo de Grupo Vidanta, cuenta con una impresionante cartera de entretenimiento y resorts en las playas más codiciadas de México, incluyendo Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta En los destinos de Vidanta, los huéspedes pueden quedarse en hoteles resort de lujo que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss y Mayan Palace con más hoteles en desarrollo. Entre las alianzas innovadoras del grupo se encuentran las colaboraciones con los visionarios creativos de Cirque du Soleil para la creación de JOYÁ, una experiencia teatral y gastronómica permanente en la Riviera Maya. Vidanta también tiene una asociación con la compañía de hospitalidad global Hakkasan Group con un exclusivo acuerdo a largo plazo para presentar nuevas experiencias de día, actividades nocturnas y culinarias. La primera colaboración de esta asociación incluye la reciente apertura de Omnia Dayclub, Herringbone, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos. Para más información, visite www.vidanta.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780147/Vidanta_Andrea_Martens.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780148/Vidanta_Mejor_trabajo_del_mundo.jpg

FUENTE Grupo Vidanta

