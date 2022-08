Vidanta Concert Series 2022: grandes conciertos en los destinos más paradisíacos

De agosto a octubre de este año, Grupo Vidanta ofrecerá 20 conciertos con artistas de primer nivel, tanto de rock como de música country, en Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta Riviera Maya.

BAHÍA DE BANDERAS, México, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Grupo Vidanta -el desarrollador líder de resorts e infraestructura turística en México y Latinoamérica- se enorgullece de anunciar los Vidanta Concert Series 2022, la más reciente incorporación a su amplia gama de excepcionales eventos y experiencias dentro de Vidanta Resorts.

El cantante de música country, Randy Houser, dará inicio a Vidanta Concert Series 2022 en Vidanta Nuevo Vallarta El Teatro Vidanta será sede de los conciertos que se lleven a cabo en Vidanta Riviera Maya

Los Vidanta Concert Series 2022 se llevarán a cabo de agosto a octubre de este año, presentando un lineup imperdible de afamados artistas distribuidos en 20 actuaciones musicales en dos de los resorts favoritos de México: Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta Riviera Maya.

"Después de más de 45 años de revolucionar la oferta de turismo y entretenimiento en todo México, seguimos comprometidos con brindarle a nuestros huéspedes las experiencias vacacionales más extraordinarias durante su estadía", dijo José Alonso, Director de Operaciones de Grupo Vidanta. "Con los Vidanta Concert Series 2022, estamos muy entusiasmados de presentar increíbles e íntimas actuaciones desde la comodidad y el lujo de nuestros hermosos resorts".

Randy Houser, quien ha tenido éxito tras éxito en las listas de música country durante los últimos 14 años, dará inicio a esta serie de conciertos con una presentación en Vidanta Nuevo Vallarta el 3 de agosto, seguida de dos shows con Sister Hazel, el primero en Vidanta Riviera Maya el 7 de agosto, y el segundo en Vidanta Nuevo Vallarta el 10 de agosto. Los Vidanta Concert Series 2022 también contarán con la participación de artistas de la talla de Scott Stapp, el que fuera cantante principal de la banda Creed; Cole Swindell; y más reconocidos talentos como Tracy Lawrence y Neal McCoy.

Los asistentes podrán adquirir boletos VIP, que brindan acceso en primera fila junto con aperitivos y cócteles, o boletos de admisión general, que incluyen bebidas. Ambos para comprar únicamente al interior de los resorts.

Se pueden encontrar más detalles sobre los artistas y el calendario de los Vidanta Concert Series 2022 en el sitio web Vidanta.com/ConcertSeries. Para obtener más información sobre otros eventos y proyectos extraordinarios de Grupo Vidanta, visite www.GrupoVidanta.com .

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con marcas que incluyen The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze, entre otras.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Tao Group Hospitality para presentar una serie de novedosas experiencias en entretenimiento, estilo de vida y ⁸gastronomía, empezando con OMNIA Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta, además del Campo de Golf Vidanta Vallarta, sede del Mexico Open at Vidanta, el único evento oficial del PGA TOUR en el Pacífico mexicano, gracias a la alianza multianual que se acordó con Grupo Salinas.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de la operación del Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés, el cual se desarrolló mediante una alianza entre el Gobierno del Estado de Sonora y Grupo Vidanta.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el "Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019" otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Recientemente, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa propuesta de hospedaje que ofrece extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México; además de Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871975/RandyHouser.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871976/Teatro_Vidanta_en_Riviera_Maya.jpg

FUENTE Grupo Vidanta

