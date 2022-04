VIDANTA NUEVO VALLARTA: LA MÁS EXTRAORDINARIA SEDE PARA UN TORNEO DEL PGA TOUR

Vidanta Nuevo Vallarta se ha posicionado como uno de los complejos más espectaculares y lujosos del país debido a su inigualable oferta de golf, lujosas amenidades, innumerables opciones de entretenimiento y experiencias únicas en su tipo. Cuenta con cinco diferentes marcas de hoteles –The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan y Mayan Palace– que en conjunto suman más de 2,747 suites; SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico en un resort de playa alrededor mundo; 1.6 kms de playa; más de 30 piscinas; más de 35 restaurantes y bares; tres spas de clase mundial –Spatium Spa, Brio Spa y The Spa at The Estates–; La Plaza, que presenta una amplia oferta gourmet y para ir de compras; y es además, hogar de uno de los más ambiciosos proyectos en la historia del entretenimiento, VidantaWorld, el cual transformará las vacaciones familiares, reimaginando los parques temáticos tradicionales, convirtiéndolos en verdaderos e inmersivos Dream Parks (parques de ensueño).