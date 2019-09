Vidas de crianças serão salvas devido à invenção do "Aquatabs Flo", um simples tratamento da água

Nesse teste, o impacto do uso do "Aquatabs Flo" na entrada do sistema de tratamento de água em um reservatório doméstico demonstrou reduzir em mais de 25% a diarreia infantil conforme definida pela OMS em comparação com o grupo controle (água sem tratamento). Reduções semelhantes foram estimadas para a diarreia definida por cuidadores.

O estudo também indicou outros pontos significativos:

"Testes cegos anteriores de intervenções no tratamento de água para uso doméstico em cenários de baixa renda não detectaram redução na diarreia infantil."

"Testes anteriores de intervenção na água concentraram-se no tratamento de água a nível doméstico, (as) conclusões indicam que uma intervenção no tratamento automático e de baixo custo da água no ponto de coleta (a nível comunitário) pode obter alta captação e reduzir a diarreia ocorrente em um cenário densamente povoado."

(O estudo) "detectou melhorias significativas na água potável armazenada em residências no grupo com tratamento em comparação com o grupo controle."

Em geral, a interpretação do estudo relativa aos resultados do teste indicou que "a cloração passiva no ponto de coleta poderia ser uma estratégia efetiva e escalável em cenários urbanos de baixa renda para a redução da diarreia infantil e para o processo global do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6.1 visando o acesso universal à água potável segura e economicamente acessível".

Michael Gately, diretor médico da Aquatabs comentou sobre o resultado do teste: "O sistema foi sem dúvida comprovado sob as condições extremas em Bangladesh evidenciando que salvará a vida de crianças. É o sistema de tratamento de água de reservatório automático, que não requer energia e de menor custo do mundo."

Acrescentou ainda que o Aquatabs Flo foi instalado em reservatórios de água em mais de 20.000 escolas no Quênia e na Nigéria pelo empreendimento social "Impact Water" com o objetivo confirmado de acima de 40.000 escolas até o fim de 2019. Aproximadamente 10 milhões de crianças têm agora água limpa e segura com mais de 2 bilhões de litros tratados por mês.

Devido aos resultados sem precedentes do estudo e o sucesso subsequente da implantação do projeto, a equipe da Aquatabs está agora à procura de mais parceiros internacionalmente, tanto de comunidades comerciais como de ONGs para a instalação desse sistema transformador em reservatórios domésticos de água nas comunidades emergentes do mundo.

