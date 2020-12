Video musical oficial para la recreación de "Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)" se lanza a nivel mundial hoy por Anthem Records

El elenco de artistas intérpretes incluido en el video musical "Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)" incluye a: José Feliciano, CNCO, Isabela Merced, Shaggy, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Rachael Ray, Gloria Gaynor, Big & Rich, Michael Bolton, Los Temerarios, Emmanuel, Isabella Castillo, Jencarlos Canela, Pitingo, Patricia Manterola, Jesús Molina, La India, Julio Iglesias Jr., Tony Carreira, Bertin Osborne, Pablo Montero, El Dasa, Nikki Vianna, Adam Irigoyen, Gord Bamford, Leo Dan, Frankie J, Sam Moore y Styx.

Siendo este el primer video musical de "Feliz Navidad" en sus 50 años de historia, el director Kash Tahen se apoyó en efectos especiales y animaciones vanguardistas para integrar todos los elementos de la celebración de "Feliz Navidad 50th Anniversary". Forzados a enfrentar su propio conjunto de retos derivados de la era de la COVID-19, la grabación del video supuso un proceso de planificación largo y detallado, empezando con cada uno de los más de 30 artistas teniendo que grabar los audios y videos desde sus países y en sus respectivos estudios. A medida que se enviaron los archivos digitales, estos pasaron por un meticuloso proceso de análisis y fueron ensamblados por Helen Murphy y el equipo de Anthem Records bajo la asesoría del productor musical Rudy Pérez de FN50, para definir la inclusión en el video con base en las voces y las partes de la canción que cada artista interpreta. En la posproducción, Tahen creó un estudio virtual global utilizando efectos especiales diseñados para transportar a la audiencia entre las diferentes salas. Por ejemplo, se utilizaron ventanas de vidrio para crear la ilusión de que artistas como Shaggy, Jon Secada y Jason Mraz estuvieran grabando en salas contiguas. Las piezas visuales se diseñaron de tal forma que quien disfrute del video pueda sumergirse en el estudio de grabación virtual y vea artistas de renombre mundial cantando y grabando juntos, lo que a su vez despierta el sentido de unidad que yace bajo lo que representa "Feliz Navidad." El resultado es un mágico y revolucionario video musical que parece no dar cuenta del tiempo que ha pasado desde que fue creado, y que define un nuevo estándar para las producciones globales con múltiples artistas.

ACERCA DE "FELIZ NAVIDAD"

Escrita e interpretada por José Feliciano, "Feliz Navidad" es una de las canciones de Navidad más apreciadas y mejor vendidas de todos los tiempos. El 14 de diciembre de 2020, "Feliz Navidad" alcanzó la posición 10 en el Billboard Hot 100 por primera vez en sus 50 años de historia. Esta es la canción bilingüe de Navidad más famosa de todos los tiempos, y fue reconocida por ASCAP como "una de las 25 canciones más reproducidas y grabada alrededor del mundo". El 19 de noviembre de 2020, Anthem Records lanzó "Feliz Navidad 50th (FN50)" como un Amazon Original, una producción de Rudy Pérez, productor ganador del Grammy.

ACERCA DE JOSÉ FELICIANO:

José Feliciano es un querido cantante, compositor, guitarrista y nueve veces ganador del premio GRAMMY, incluyendo un Premio a la Excelencia Musical por su contribución a la música. El artistas puertorriqueño es conocido por sus múltiples éxitos internacionales, incluyendo su interpretación de "Light My Fire" de The Doors, "Che Sarà", "La Copa Rota", la banda sonora "¿Por qué te Tengo que Olvidar?", "Chico and The Man" del exitoso programa de televisión, y su interpretación de "California Dreamin", que se incluyó en la aclamada película de Quentin Tarantino Once Upon A Time In Hollywood y fue una de las pistas más reproducidas en línea de su banda sonora.

El álbum más reciente de José, Behind This Guitar, se lanzó este año en Anthem Records, y se suma a más de 60 álbumes que componen una increíble discografía que consolida su venerada posición entre los críticos y fanáticos. El Miami Herald señaló que canciones como "I'm America" "le queda a Feliciano tan bien como cualquiera de los cientos de canciones que ha grabado"; Guitar Player elogió el álbum como "un set de ocho canciones enérgico y emotivo", Billboard comentó acerca de sus "melodías auténticas" y People Magazine declaró acertadamente en un extenso reportaje: "una vez más, él esta en pleno resurgimiento". Escuche aquí el álbum completo de José, vea el video de su versión de "The Chain" de Fleetwood Mac aquí y su patriótica carta de amor a los Estados Unidos, "I'm America", aquí.

