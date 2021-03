Vídeo promocional de Qingdao viraliza on-line

O vídeo promocional, o primeiro desse tipo no país, viralizou on-line logo após seu lançamento pelo seu novo estilo industrial e música inspiradora tocada por uma banda de robôs.

Qingdao está se transformando em uma cidade líder mundial na Internet industrial, com robôs industriais amplamente aplicados em fábricas por toda a cidade.

No vídeo, sete robôs da KUKA, uma fabricante alemã de robôs industriais, fizeram uma apresentação fascinante com instrumentos como teclado, baixo e bateria. O grupo de engenheiros e músicos levou mais de dois meses para "treinar" os robôs. A combinação perfeita do ritmo da produção industrial e da música eletrônica torna o vídeo cheio do novo estilo industrial.

A cena corta frequentemente da apresentação para a introdução de 17 empresas de alto crescimento, incluindo COSMOPlat, Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology, Qingdao Fengguang Precision Machinery, Qingdao Sentury Tire, CRRC Sifang Institute, Qingdao Kutesmart, CP Pharmaceutical Qingdao, Qingdao Bright Moon Seaweed Group e Qingdao Free Trade Laser Technology. Essas empresas, que se acredita serem as futuras estrelas de Qingdao, estão crescendo rapidamente no "solo fértil" da cidade.

Aqui, as empresas crescem junto com a cidade.

Qingdao respeita totalmente a lei do mercado e o papel das empresas como os principais participantes do mercado. O governo municipal acelerou a construção de um ecossistema composto por cadeias do setor, cadeias de suprimentos, cadeias de talentos e cadeias de tecnologia para o desenvolvimento da Internet industrial, e melhorou os serviços administrativos e adotou uma política de 10 artigos para apoiar a inovação e o empreendedorismo.

A cidade até agora incubou um grande número de empresas de alto crescimento e também atraiu muitas empresas líderes do setor, câmaras de comércio, associações de negócios e outras organizações que estão conectando a cidade a uma variedade mais ampla de recursos.

Qingdao é uma cidade de vitalidade juvenil, com startups surgindo exuberantemente. Junte-se à turma das startups e cresça junto!

