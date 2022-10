Vidrio Financial recrute Nick Bourne pour diriger la croissance sur le marché EMEA

NEW YORK, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial (« Vidrio »), fournisseur de services de données gérés et de logiciels pour les répartiteurs institutionnels mondiaux, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Nick Bourne en tant que directeur commercial afin de développer l'activité en croissance rapide de la société dans la région EMEA.

Avant de rejoindre Vidrio, Nick Bourne était directeur général chez TS Lombard (anciennement Lombard Street Research), une importante société de conseil en recherche macroéconomique. Dans ce poste, il a accumulé 24 ans d'expérience commerciale en fournissant des recherches et des solutions aux répartiteurs d'actifs, aux gestionnaires de fonds, aux consultants et aux négociants dans tout le spectre du côté des acheteurs. Nick Bourne a mis en place une équipe commerciale performante et a été nommé chef des ventes avant de devenir directeur général (PDG).

« Nous sommes très heureux d'accueillir Nick en tant que premier directeur commercial dédié à notre expansion continue en Europe et au-delà. Nous avons eu la chance de nous constituer une solide base de clients phares en Europe et nous nous réjouissons de l'aide de Nick pour poursuivre notre croissance », a déclaré Federico De Giorgis, président de Vidrio Financial. « Avec le déploiement de notre nouvelle plateforme V7 et les capacités nouvellement introduites en matière de marchés privés à catégories d'actifs multiples pour compléter nos capacités en matière d'alternatives liquides, nous sommes très bien positionnés », a-t-il ajouté.

« Plus que jamais, les forces dynamiques du marché d'aujourd'hui exigent des propriétaires d'actifs et des répartiteurs pour pérenniser leur collecte de données, leurs systèmes et leurs processus à l'aide de technologies et de services robustes », a déclaré Nick Bourne, directeur commercial pour la région EMEA. « De multiples outils et systèmes existants cloisonnés sont synonymes de coûts plus élevés, d'inefficacité opérationnelle, de risques accrus et d'opportunités potentiellement manquées. Je suis impatient d'aider Vidrio à établir des relations pour saisir ces opportunités », a ajouté M. Bourne.

Nick Bourne sera chargé d'établir des relations avec les clients dans l'ensemble de l'espace des répartiteurs, notamment les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les fonds de dotation et les fondations, les pensions, les family offices, les gestionnaires de patrimoine, les fonds souverains, etc.

À propos de Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com) est le premier service axé sur la technologie pour les répartiteurs. Il fournit des services de données gérés et un logiciel de gestion de portefeuilles aux investisseurs institutionnels du monde entier. Les services de données à catégories d'actifs multiples, les analyses et les applications de flux de travail de Vidrio permettent aux répartiteurs de prendre le contrôle de leurs investissements complexes et de leurs relations avec les gestionnaires externes tout en réduisant les coûts, en optimisant les ressources et en atténuant le risque opérationnel.

Pour plus d'informations :

Cliquez sur le bouton ci-dessus ou envoyez un e-mail à [email protected]

Demandes de renseignements des médias :

Craig Allen, directeur principal

Allen & Associates Communications

Tél. : +1 475 419 4468

[email protected]

SOURCE Vidrio Financial