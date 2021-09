ViendoMovies, 15 años ofreciendo el mejor cine en español

Desde su lanzamiento en septiembre del 2006, ViendoMovies programa estrenos del cine de sala proveniente de todos los países iberoamericanos en todos los géneros (romance, acción, suspenso, terror, comedia, etc.). El canal licencia a través de su staff de adquisiciones en España, México y Estados Unidos lo más reciente en producción cinematográfica de México, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Venezuela, otros países y de Puerto Rico, con el talento y las tramas contemporáneas que han impactado la industria del cine internacional. El contenido y la estrategia de programación, que mantiene una pantalla siempre fresca, estrenos semanales y con menos repeticiones, ha apoyado la distribución de ViendoMovies en las principales compañías de cable, satélite y de telecomunicaciones, así como en el naciente mercado de distribuidores virtuales de señales via internet ("streaming").

ViendoMovies se ha convertido en una ventana esencial del nuevo cine en español, que hasta su lanzamiento era de distribución limitada. Esta realidad y el hecho de que los latinos son amantes del cine, han fundamentado la popularidad y crecimiento del canal de SOMOSTV. El canal ofrece una sólida oferta de cine gratis "On Demand" para los subscriptores, incluye close caption en inglés y español y una fuerte y dinámica presencia online y en las redes sociales.

Luis Villanueva, presidente y CEO de SOMOS Groupy SOMOSTV, declaró: " esta fecha es muy importante, sobre todo para los latinos. Representa la entrada en la madurez y es a la vez la recompensa de todo un equipo humano dedicado a producir y distribuir el mejor canal de cine en español en el mercado más competitivo del mundo. ViendoMovies es un canal que nos llena de orgullo y con una muy buena reputación como representante de la calidad del cine contemporáneo iberoamericano. Esperamos estar mucho más tiempo dedicados a esta labor de presentar a los latinos y amantes del cine independiente las películas de mayor calidad y el talento taquillero de la industria en español. Damos las gracias a nuestra audiencia y a nuestros clientes en este aniversario"

Para celebrar este mes, ViendoMovies estrena, entre otras, las exitosas producciones de Yuli (Cuba), ¿Qué te juegas? (España), Perseguida (Colombia), Angels inc (México), No me digas solterona (Perú) y Blindado (Venezuela).

SOBRE VIENDOMOVIES: ViendoMovies es un canal de TV Paga que programa cine contemporáneo exclusivo en español, sin cortes comerciales las 24 horas del día, en un empaque premium y culturalmente relevante. ViendoMovies es producido en los Estados Unidos para el mercado hispano de ese país y Puerto Rico y es parte de SOMOSTV LLC. Para más información, visité www.viendomovies.com y www.somostv.net

