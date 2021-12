Vier bedrijven bundelen hun krachten om de stad Sihanoukville om te vormen in een fintech-hub en eliteclub

Het aantrekken van internationaal talent na het multifunctionele SEZ-masterplan, aangekondigd op 17 november 2021

PHNOM PENH, Cambodia, 1 december 2021 /PRNewswire/ -- Continent Assets Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd en Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co., Ltd hebben op 17 november 2021 een memorandum van overeenstemming (MOU) ondertekend, om hun deelname aan de strategische samenwerking voor het ontwerp van nieuwe investeringsprojecten in Sihanoukville Fintech Hub City te onderstrepen. Dit gebeurde in de eervolle aanwezigheid van Gouverneur Kuoch Chamroeun en de directeur van het masterplan, Chea Kok Hong na de aankondiging van het multifunctionele SEZ-masterplan door de overheid vorige maand.