Vier miljoen ondernemers buiten het Chinese vasteland accepteren mobiele betalingen van UnionPay

SHANGHAI, 31 december 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) heeft vandaag bekendgemaakt dat er buiten het vasteland van China 28,5 miljoen ondernemers zijn die UnionPay-kaarten accepteren. Vier miljoen van hen ondersteunen ook de mobiele betalingsdiensten van UnionPay, een groei van ongeveer een miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. UnionPay-kaarthouders kunnen de UnionPay QR-code scannen om te betalen bij HEYTEA in Singapore, met hun mobiele telefoon inchecken bij de metro in Moskou en belastingteruggaves claimen via de UnionPay mobiele app op de vliegvelden van Rome. Gebruikers van mobiele betalingsdiensten van UnionPay kunnen in het buitenland nu eenvoudiger betalen en hebben toegang tot een breder scala aan diensten.

UnionPay blijft haar wereldwijde acceptatiebereik uitbreiden

Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme, zal het aantal Chinese uitgaande toeristen in 2019 naar verwachting groeien met 14 procent jaar-op-jaar. Als reactie daarop, blijft UPI haar wereldwijde acceptatiebereik uitbreiden om Chinese toeristen soepele betalingservaringen te bieden. In 2019 werd UnionPay voor het eerst geaccepteerd in Oekraïne, Armenië, Bosnië-Herzegovina en Chili, waarmee UnionPay's mondiale acceptatiebereik werd uitgebreid naar 177 landen en gebieden.

Naast de verruiming van haar acceptatiegebied, verbetert UPI ook de acceptatie van haar mobiele betalingsdiensten. Tot nu toe konden UnionPay-kaarthouders betalingen verrichten door het scannen van de UnionPay QR-codes of contactloos betalen met hun mobiele telefoons in 53 landen en gebieden. Dit jaar werd het aantal transacties met UnionPay QR-codes vier keer zo groot en de mobiele, contactloze betalingen van UnionPay namen toe met 40%.

UnionPay mobiele betalingsdiensten beschikbaar in meer sectoren

Het logo van de UnionPay mobiele app staat op de gevel van de vlaggenschipwinkel van LOFT in het winkelgebied Ginza in het Japanse Tokyo. UnionPay-kaarthouders kunnen daar eenvoudig betalen door de UnionPay QR-code te scannen aan de toonbank. UnionPay mobiele betalingen zijn beschikbaar in uiteenlopende sectoren, zoals horeca, vervoer, detailhandel en entertainment. Populaire ondernemers die UnionPay mobiele betalingen accepteren zijn onder andere de Fish Market in Australië, KFC in Nepal en No Signboard Seafood in Singapore, supermarktketens zoals Mannings in Hong Kong, Lotus Supermarket in Thailand en Foodymart in de VS, en verschillende toeristische attracties zoals het Hongkong Ocean Park en het Koreaanse Folklore Dorp.

Onlangs heeft UPI eindejaarsaanbiedingen gelanceerd met kortingen tot wel 30% voor kaarthouders in 80 belangrijke zakendistricten over de hele wereld. Populaire zaken, zoals De Shilla Duty Free in Singapore, GS25 Convenient Store in Zuid-Korea en Eslite boekwinkel in Taipei, hebben speciale aanbiedingen voor klanten die afrekenen met mobiele betalingen van UnionPay.

De UnionPay mobiele app biedt een breeder scala aan diensten

UPI werkt ook aan een opwaardering van de grensoverschrijdende add-ondiensten van de UnionPay mobiele app. Met de lancering van Versie 7.0, biedt de app nu een breder scala aan diensten, waaronder tips voor wereldwijd kaartgebruik, U Plan kortingscodes, realtime belastingteruggaves, visa-aanvragen voor 40 landen en gebieden en grensoverschrijdende expressbezorging.

In juli 2019 lanceerde de UnionPay mobiele app een digitale belastingteruggavedienst met dekking bij meer dan 400 winkels in 27 landen en gebieden buiten het Chinese vasteland. Gebruikers kunnen de belasting direct terugvorderen in RMB en op hun UnionPay-kaarten laten zetten nadat zij hun belastingteruggavecode hebben gescand, zonder enig formulier in te vullen.

