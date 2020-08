Vierunddreißig Semi-Einhorn-Unternehmen geben am gleichen Tag ihre Pläne zum Börsengang bekannt

PEKING, 25. August 2020 /PRNewswire/ -- Am 24. August veranstaltet TOJOY den „China Unicorn Carnival 2020", bei dem vielversprechende Unternehmen über eine der weltweit größten Plattformen zur Geschäftsbeschleunigung Zugang zu Kapital, Ressourcen und Partnerschaften erhalten, die für das Wachstum in ganz China nötig sind. Bereits am ersten Veranstaltungstag gaben 34 über die TOJOY-Plattform beschleunigte Projekte ihre Absicht bekannt, mit Hilfe des TOJOY-Börseneinstiegsprogramms an die Börse zu gehen.

TOJOYs Aufstieg befähigt 34 stark aufgestellte Unternehmen für zukünftige Börsengänge