Viettel devient le seul opérateur de télécommunications à reprendre des services au Mozambique après Idai, un cyclone tropical violent

« Après le cyclone tropical violent Idai, de nombreuses routes du Mozambique ont subi de graves glissements de terrain, et par conséquent, les déplacements ont donc été très difficiles et la reprise après incident a été sérieusement affectée. Nous nous attendons d'ici le 30 mars à ce que les incidents soient complètement résolus et que tout le système de télécommunications au Mozambique soit rétabli », a déclaré M. Do Manh Hung, directeur général de Viettel à l'échelle mondiale.

Idai, qui est considéré comme la pire catastrophe climatique ayant frappé l'hémisphère sud, a commencé, le 14 mars, à approcher le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Avant même d'arriver, la tempête avait déjà presque tout endommagé dans les zones touchées, avait provoqué de graves inondations et fait des milliers de morts.

Viettel a été alerté des conséquences de la tempête sur son réseau de Movitel comprenant 273 stations émettrices-réceptrices de base. Elle a donc immédiatement commencé à définir son plan de mesures correctives.

Selon M. Do, Viettel a affecté 30 techniciens sur les marchés africains, y compris au Burundi et en Tanzanie, afin de remédier aux incidents pour Movitel, tandis que les techniciens de Movitel et les équipes de secours vietnamiennes, burundaises et tanzaniennes ont été chargés de réparer les systèmes de câbles et les stations émettrices-réceptrices de base touchées par le cyclone.

Actuellement, Movitel a récupéré 75 % de ses stations émettrices-réceptrices de base et les stations restantes sont en cours de reprise.

En plus d'aider le pays à récupérer ses services de télécommunications, Movitel a fait don de 50 tonnes de vivres et a reconstruit des maisons pour les habitants des zones touchées. La société a également donné 30 MZN (environ 0,5 USD) aux clients des zones touchées et a proposé au moins 20 000 cartes SIM à échanger. Dans les zones inondées, Movitel a réduit le prix des appareils 2G de 3 USD et remplacé les batteries des appareils achetés chez Movitel.

Selon les statistiques, le nombre d'abonnés Movitel ayant perdu la connexion pendant la tempête a atteint près de 290 000. Cependant, avec les promotions et le support des ventes, la consommation initiale a été rétablie à la normale quelques jours seulement après le passage d'Idai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/841230/Viettel_Group___Movitel.jpg

SOURCE Viettel Group