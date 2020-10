ViiV Healthcare 呈獻有關「被看見的力量」的新播客

ViiV Healthcare 宣佈推出全新每週一集的播客《Being Seen》,在當中深入探索文化在我們自我審視及被別人看見上扮演的角色。 Tweet this

ViiV Healthcare 美國對外事務主管 Marc Meachem 說:「在所有播客當中,《Being Seen》是為黑人男同性戀者及酷兒而設的獨一無二播客,他們可在這個安全的空間及平台自由盡情表達自己、分享經歷、敞開心扉及公開身份。我們認為這將減少污名化,並為黑人男同性戀者及酷兒帶來希望,他們可以在播客上分享的故事中找到共鳴,知道自己並不孤單,他們被看見,我們希望這可鼓勵他們寫出或說出自己的故事,即使只是為了自己。」

一眾創意顧問及合作夥伴也有為此項目提供資源及資訊,包括 Native Son 創始人 Emil Wilbekin、MOBI 創始人 DaShawn Usher、榮獲艾美獎的監製 Darius Brown、為《Being Seen》攝影策展的攝影師 Gioncarlo Valentine 及 Texas Isaiah。此外,眾多傑出的插畫家及攝影師也為此項目許可作品或創作原創作品,提供視覺及音效方面的資源。 播客的主題曲是 Moses Sumney 的《Colouour》。

Darnell Moore 說:「《Being Seen》播客提供另一種方式,讓黑人酷兒及跨性別男性的生活更快樂及更受到重視。我們對文化的貢獻很重要, 很多人代表黑人所做的工作都很重要。不論我們的故事有多與眾不同及複雜,我們都必須分享這些故事,以對抗抹殺我們的工作及聲音的行為。我希望觀眾在聽完每一集後,都更堅定共同創造一個所有黑人的生命都重要的世界。」

ViiV 對美國受 HIV 影響最嚴重的社群作出持續的承諾,與當前的現實共同促進了對這種新文化合作的支持。

ViiV Healthcare 北美負責人 Lynn Baxter 說:「我們十多年來唯一關注的是 HIV 及 HIV 社群,這使 ViiV 清楚了解到聆聽及聽到社群聲音的重要性,我們致力透過我們的工作來令更多人聽到這些聲音。《Being Seen》使人們認識到污名化對這些群體生活各方面的影響,並著重指出每個人都有義務消除對邊緣化社群(包括 HIV 患者)的歧視。」

由 ViiV Healthcare 執行並具有里程碑意義的民族誌研究,探索了馬里蘭州巴爾的摩及密西西比州傑克遜黑人男同性戀者的生活,為《Being Seen》提供進一步的見解及發現。 這項研究發現,他們希望可自由創造自己的經歷,以及不帶著標籤生活。它也為由 Harley & Co 創作及製作,由 ViiV Healthcare 呈獻的突破性試驗戲劇作品《As Much As I Can》提供靈感。

《Being Seen》由 Harley & Co. 及 Darnell Moore 製作,與 ViiV Healthcare 合作出品。

關於 Darnell Moore –《Being Seen》主持兼監製

Darnell L. Moore 是屢獲殊榮的作家、運動家、組織者,也是《No Ashes in the Fire: Coming of Age Black and Free in America》的作者。他擔任 Netflix 內容與市場營銷的包容策略總監、《CASSIUS》總編輯及《The Feminist Wire》聯合執行總編輯。Darnell 著有多篇著作,並於多個渠道發表,包括 MSNBC、《The Guardian》、《Huffington Post》、《EBONY》、《The Root》、《The Advocate》、《OUT Magazine》、《VICE》以及眾多學術期刊。他憑藉倡導 LGBTQ 獲得美國多元化大會的人道主義獎,並獲《EBONY》雜誌評為「100 位最有影響力的人士」,位列《Time Out New York》的「8 位 LGBT 影響者」,入選《The Root 100》,以及獲稱 Planned Parenthood 的「99 位最偉大夢想家」。

關於 Harley & Co – 《Being Seen》監製

Harley & Co. 是一家位於紐約的創意工作室,製作屢獲殊榮的多平台社會正義及文化項目,例如運動家試驗戲劇作品《As Much As I Can》。其作品獲得無數獎項,包括 Cannes Lions、AD&D、Shorty for Social Good,以及最近的 Fast Company's World Changing Ideas。Harley & Co. 因其獨特的創意設計及方法而獲得 NYTimes、Teen Vogue、NBC、ABC 及 Bloomberg 等媒體報導。

關於 ViiV Healthcare

ViiV Healthcare 是唯一一家專注於對抗、預防及最終治癒 HIV 及 AIDS 的製藥公司。 我們的存在是為了確保 HIV 及 AIDS 患者都取得支援,我們 100% 投入解決 HIV 的挑戰。我們的產品目標是降低 HIV 對患者生活的影響。 除了開發創新藥物,ViiV Healthcare 還與社群合作,以解決 HIV 護理及結果方面的持續差距。

ViiV Healthcare 是 HIV 領域的全球專業公司,由 GlaxoSmithKline (LSE: GSK) 及 Pfizer (NYSE: PFE) 於 2009 年 11 月創立,致力推進 HIV 患者及有感染 HIV 風險的人士的治療及護理。Shionogi 於 2012 年 10 月加入。公司的目標是成為對 HIV/AIDS 認識最深的公司,並採取新方法來提供有效及創新的藥物,以治療及預防 HIV,並為感染 HIV 的社群提供支援。

如欲了解該公司,其管理層、產品組合、產品線及承諾的更多資訊,請瀏覽 https://viivhealthcare.com/en-gb/。

關於 GSK

GSK 是一家以科學為主導的全球醫療保健公司,其宗旨是:助人做得更多、感覺更好及活得更久。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.gsk.com。

關於前瞻性陳述的警告性陳述

GSK 告誡投資者,GSK 所作的任何前瞻性陳述或預測(包括本公告中的陳述或預測)均會受到風險及不確定性的影響,可能導致實際結果與預期產生重大差異。這些因素包括但不限於公司 2019 年 20-F 表格年度報告中第 3.D 節「風險因素」中所述的因素,以及 GSK 第二季度業績的「主要風險及不確定性」部分以及任何 COVID-19 疫情的影響。

