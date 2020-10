ViiV Healthcare推出新播客

ViiV Healthcare发布了其最新每周播客Being Seen,深入探究在我们如何看待自己以及别人如何看待我们的问题当中文化所起到的作用。 Tweet this

“Being Seen在针对黑人同性恋和酷儿的众多播客中独一无二 -- 这是一个安全的空间和平台,让他们可以自由并毫无保留地表达自我、分享体验,袒露灵魂和身份。”ViiV Healthcare美国外部事务主管Marc Meachem说。“我们认为这将减少耻辱感,并给黑人同性恋和酷儿带来希望,他们可能在播客所分享的故事中找到相似体验,并且意识到自己并不孤单,他们得到了关注 -- 我们希望这档播客能鼓励他们写出或讲出自己的故事,即使只是为他们自己倾听。”

多位创意顾问和合作伙伴为本节目提供了内容和咨询,包括Native Son的创始人Emil Wilbekin、MOBI创始人DaShawn Usher、艾美奖获奖制片人Darius Brown、摄影师Gioncarlo Valentine和Texas Isaiah(两人都担任了Being Seen的图片汇编)。此外参与项目的还有出色的插图画家和摄影师团队,他们提供了授权作品或创作了新作品,共同帮助实现该项目的声像并茂。 播客的主题音乐是Moses Sumney的《Colouour》。

"Being Seen播客提供了有一个媒介,增进对黑人酷儿和跨性别者生活的认识和关注。我们对文化的贡献会产生影响。我们这样多的人代表黑人所做的工作非常重要。”Darnell Moore说。“我们必须分享自己的故事,尽管这些故事可能多样且复杂,因为这才能让我们的工作和声音不被抹去。我希望听众在每一集结束时都能进一步加强决心,以共同创造让所有黑人生命都得到重视的世界。”

ViiV对受艾滋病毒影响最严重的美国社区不断作出承诺,加之当前的现实情况,促使人们对这种新的文化合作提供支持。

“十多年来,ViiV一直专注于艾滋病毒和艾滋病毒社区,这让我们清楚地了解到倾听和真正听到这一社区呼声的重要性 -- 我们致力于通过自己的工作来放大这些声音,”ViiV Healthcare北美负责人Lynn Baxter说。“Being Seen使人们认识到羞耻感对这些人生活的各个方面的影响,并强调每个人都有义务结束对边缘化社群(包括艾滋病毒感染者)的歧视。”

Being Seen在ViiV Healthcare具有里程碑意义的人种学研究见解和发现的基础上加以扩展,探索了马里兰州巴尔的摩和密西西比州杰克逊的黑人同性恋生活。 这项研究发现,这些人希望自由地创造自己的生活体验,不希望被贴上任何标签。它也催生了开创性的体验剧场作品《As Much As I Can(尽我所能)》,由Harley & Co创作和制作,由ViiV Healthcare出品。

Being Seen由Harley & Co.和Darnell Moore担任制作,与ViiV Healthcare合作创作完成。

关于Darnell Moore – Being Seen主持人和制作人

Darnell L. Moore是一位屡获殊荣的活动家、组织家,他还是《No Ashes in the Fire: Coming of Age Black and Free in America》的作者。他担任Netflix内容与营销包容性战略总监、CASSIUS特约编辑,并担任《The Feminist Wire》的联席总编。Darnell是一位多产的作家,已在MSNBC、《卫报》、《赫芬顿邮报》、《EBONY》、《The Root》、《The Advocate》、《OUT》杂志、《VICE》等多家媒体以及许多学术期刊上发表过众多作品。他因关于LGBTQ的倡导而获得了美国多样性大会的人道主义奖,并入选《EBONY》杂志100位最具影响力人物、《Time Out New York》八大LGBT意见领袖、《The Root》杂志100位杰出人士,以及美国亲子关系规划联盟评出的“Top 99 Dream Keepers”。

关于Harley & Co – Being Seen制作方

Harley & Co.是一家位于纽约的创意工作室,制作屡获殊荣的多平台社会正义和文化项目,例如倡导性体验戏剧作品《As Much As I Can》。他们的作品屡获殊荣,包括戛纳电影节奖项、AD&D、社会公益短片奖以及最近获得的《快公司》“改变世界创意大奖”。Harley & Co.因其独特的创意设计和手法被《纽约时报》、《少女时尚》、NBC、ABC和彭博社等媒体报道。

关于ViiV Healthcare

ViiV Healthcare是唯一一家专注于抗击、预防和最终治愈艾滋病的制药公司。 我们的使命是确保没有任何艾滋病毒感染者和艾滋病患者被忽视,我们全身心致力于应对艾滋病毒传染挑战。我们的产品组合志在减少艾滋病毒对人们生活的影响。 除了开发创新药物,ViiV Healthcare还与社区合作,以解决长久以来在艾滋病毒护理和结局方面的差距。

ViiV Healthcare是一家专注于艾滋病治疗的跨国公司,由葛兰素史克(LSE:GSK)和辉瑞(NYSE:PFE)于2009年11月建立。该公司致力于为艾滋病病毒感染者和有艾滋病感染风险的人群提供先进的治疗和护理。盐野义制药于2012年10月加入。公司旨在以业内前所未有的深度和广度研究HIV/艾滋病,以新的方式提供治疗和预防艾滋病的有效创新药物,并为受到艾滋病影响的人群提供支持。

有关公司及其管理、产品组合、在研产品和承诺,请访问https://viivhealthcare.com/en-gb/。

关于GSK

GSK是一家以科学为导向的全球医疗保健公司,其特别宗旨是帮助人们做到更多、感觉更舒适、生活更长久。如需更多信息,请访问www.gsk.com。

关于前瞻性陈述的警示声明

GSK提醒投资者,GSK所做的任何前瞻性陈述或预测(包括本公告中的内容)都受风险和不确定性影响,可能导致实际结果与预测结果存在重大差异。此类因素包括但不限于公司2019年度20-F报表第3.D条“风险因素”项下描述的内容、GSK第二季度业绩结果主要风险和不确定性部分所述内容,以及新型冠状病毒肺炎疫情造成的任何影响。

