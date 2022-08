Vikram Bakhru es nombrado director ejecutivo de Innovista

OAK BROOK, Illinois, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Innovista Health Solutions (Innovista), nombró hoy al Dr. Vikram Bakhru como su nuevo director ejecutivo. Bakhru es un médico en ejercicio con más de 20 años de experiencia dedicada a la convergencia de la tecnología y la mejora de los resultados de salud para las poblaciones menos favorecidas.

Vikram Bakhru, MD MBA

El Dr. Bakhru se desempeñó anteriormente como director de salud de una compañía de seguros gestionada por Medicaid que ofrece acceso a atención de calidad habilitada por la tecnología para las personas desfavorecidas. Además, cofundó y se desempeñó como ejecutivo sénior de varias empresas de tecnología de la salud respaldadas por capital de riesgo.

"Al asumir este cargo, me concentraré en que Innovista se asocie con proveedores de atención médica con el fin de emplear el poder de la salud de la población para mejorar la salud de sus pacientes y desarrollar sus prácticas", señaló Bakhru. "Las soluciones innovadoras de Innovista, basadas en el servicio, pueden preparar para el futuro las prácticas médicas independientes que utilizan modelos de pago basados en el valor y en el riesgo. Espero ayudar a ampliar la tecnología, los programas y la experiencia de la empresa para transformar aún más el sistema de atención médica y centrarme en el valor del cuidado".

Innovista fue fundada en 2014 para apoyar a los proveedores independientes que buscan trasladarse hacia el cuidado basado en el valor.

"Vik es un líder ejecutivo consolidado y un excelente médico, cualidades que lo sitúan en una posición única para aprovechar el impulso de Innovista. Dirigirá al talentoso equipo de Innovista para mejorar el posicionamiento de la compañía como socio preferido de los contribuyentes y los grupos médicos independientes que buscan apoyo de valor añadido en el diseño, la gestión y la administración de los acuerdos de cuidado médico basados en el valor", comentó Arun Prasad, presidente de la junta directiva de Innovista y director de estrategia de Health Care Service Corporation.

A Bakhru le apasiona la equidad en la salud y es fundador y presidente de la junta directiva de la Foundation for International Medical Relief of Children. También colabora en las juntas de varias otras organizaciones, como la Nanubhai Education Foundation. Tiene una licenciatura en economía y biología y un M.D. de la Universidad George Washington. Además, obtuvo su MBA en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Acerca de Innovista

Innovista Health Solutions es una organización de servicios de gestión que les permite a los médicos independientes apoyar, gestionar y comprometerse con poblaciones en nuevos modelos de ahorro basado en el valor y de riesgo compartido. Gracias a su vasta experiencia en la industria, su tecnología centrada en la salud de la población y su enfoque innovador, Innovista brinda una solución verdaderamente única y vanguardista para proveedores de atención médica, organizaciones colaboradoras e instalaciones.

