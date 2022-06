VIKTOR&ROLF ANNONCE QUE FKA TWIGS SERA LE VISAGE DU NOUVEAU PARFUM GOOD FORTUNE

Elle a fait ses débuts en tant qu'auteur-compositeur et chanteuse en 2012 avec EP1. Comme sa danse, sa musique s'inspire de différents styles, notamment électronique, R&B et trip hop . Son premier album, LP1, nommé au Mercury Prize, est sorti en août 2014. Elle a réalisé quatre vidéos pour son troisième EP, M3LL155X (lire Melissa), ainsi que Soundtrack 7, un film de danse créé et tourné au Manchester International Festival. Une apparition sur le titre Fukk Sleep d'A$AP Rocky, en 2018, a été suivie de son single à succès Cellophane et de l'album Magdalene, universellement acclamé. Elle a collaboré avec Dua Lipa et The Weeknd et a sorti plus tôt cette année la mixtape Caprisongs.

« Nous sommes fans de twigs depuis des années », déclarent Viktor Horsting et Rolf Snoeren, les créateurs de Viktor&Rolf, « et nous sommes heureux de l'accueillir dans la famille Viktor&Rolf. Non seulement elle est l'une des plus grandes pop stars actuelles, mais elle est aussi extrêmement créative. C'est une icône et la personnalité idéale pour GOOD FORTUNE. »

« J'ai toujours aimé les parfums », déclare FKA twigs. « L'odeur a toujours fait partie intégrante de mon univers sensoriel et le fait de pouvoir collaborer de manière créative avec Viktor&Rolf sur ce projet a été très épanouissant. Je sens qu'il y a ce lien qui nous unit. Faire partie de leur univers, c'est comme de la magie, un rêve devenu réalité. »

Après le succès continu de FLOWERBOMB, lancé en 2005, Viktor&Rolf dévoile GOOD FORTUNE. Avec cette nouvelle déclaration majeure, la marque a créé un parfum qui exprime une spiritualité moderne, en résonance avec ceux qui sont sur un chemin intérieur pour découvrir l'essence de leur être, envoyant une invitation aux femmes qui veulent embrasser leur mystique moderne intérieure, suivre leur propre chemin et créer leur propre destin.

FKA twigs sera à l'affiche d'un film de campagne mystique « nouveau genre » réalisé par Andrew Thomas Huang, qui sortira plus tard ce mois-ci. Les légendaires photographes de mode Inez & Vinoodh ont créé les photos magnétiques de la campagne.

La bande sonore de la campagne, « Killer », a été créée sur mesure pour la campagne par FKA twigs et sera officiellement dévoilée en même temps que la campagne GOOD FORTUNE.

Une couture provocante. Une élégance inattendue. Un glamour conceptuel.

Viktor&Rolf est la maison de mode de luxe avant-gardiste fondée en 1993 par les Néerlandais Viktor Horsting et Rolf Snoeren, reconnue et respectée pour sa Haute Couture provocante et son glamour conceptuel. Viktor&Rolf aborde le développement olfactif de la même manière que la mode : avec un raffinement technique méticuleux, en faisant évoluer les parfums en permanence et en les amenant à de nouveaux sommets inégalés, rendant l'impossible possible.

