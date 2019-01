Viktor&Rolf Lança Spicebomb Night Vision, a Nova Eau de Toilette para Homem

PARIS, 29 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ --

Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision Homem: https://www.youtube.com/watch?v=Q9laji_Hu5Q&feature=youtu.be

Spicebomb Night Vision Bottle 1 Spicebomb Night Vision Bottle 2 Spicebomb Night Vision Bottle and Pack

Viktor&Rolf tem o prazer de anunciar o lançamento de Spicebomb Night Vision, a sua nova fragrância masculina. Estará disponível mundialmente a partir de 26 de janeirode2019. Com o mesmo sentido de provocação com o qual Viktor&Rolf desafiaram os códigos da moda e das fragrâncias, estão ansiosos por apresentar uma nova fragrância masculina como um espetáculo de voyeurismo moderno. Ser observado é ser encontrado.

Inicialmente lançada em 2012, Viktor&Rolf Spicebomb é uma composição oriental explosiva e extrovertida, amadeirada e rica em especiarias. Atualmente, Viktor&Rolf revisita a sua icónica fragrância masculina numa nova obra-prima: a fusão da frescura verde na composição com as especiarias negras mais intensas. Criando uma fragrância sensual que seduz mesmo na obscuridade, os perfumistas Nathalie Lorson e Pierre Negrin da Firmenich imaginaram uma Fougère Amadeirada, a família de essências masculinas por excelência.

Viktor&Rolf descreve a fragrância como contendo notas de cardamomo verde, essências de tangerina verde e um acorde de maçã Granny Smith, que revelam o risco ousado do acorde de malagueta preta e a virilidade obscura evocada pelas essências de pimenta preta, cravo-da-índia e noz-moscada. Um traço de amêndoa tostada desperta o aspeto viciante da fragrância, com absoluto de fava tonka e notas amadeiradas.

Transformando Viktor&Rolf Spicebomb num obscuro jogo de sedução, Viktor&Rolf cria uma Eau de Toilette que é simultaneamente fresca e explosiva, sensual e masculina.

A Campanha

A campanha de lançamento também revela Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision: um filme de Inez & Vinoodh, com Jacob Whitesides.

Filmado com uma perspetiva completamente nova para Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision, Jacob Whitesides é provocador, exibindo o perigoso poder da sedução e o que acontece quando as luzes se apagam.

Filmado através da lente de uma câmara com visão noturna, o músico torna-se uma presa visível na noite. Não é filmado em segredo. Intercalando imagens do observado com o observador, a sua vigilância é desejada. Filmado com vários finais alternativos, Inez & Vinoodh deixam deliberadamente o espectador a pensar quem mais estará a observar.

Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision Mulher:

https://www.youtube.com/watch?v=4vKL35XPnjM&feature=youtu.be

