Vilcek 基金會展開 2021 Vilcek 基金會大獎的網上慶祝活動，以表彰美國傑出的移民和創新者
Ruth Lehmann、Rodrigo Prieto和Andrew Yang是2021年Vilcek 基金會大獎得獎者之一
Apr 07, 2021, 04:44 ET
紐約2021年4月7日 /美通社/ -- Vilcek 基金會展開了網上慶祝活動，以表彰 2021 年 Vilcek 基金會大獎的得獎者。網上慶祝活動在其附屬網頁上進行，取代 Vilcek 基金會的年度盛會，旨在表彰和分享 2021 年 Vilcek 基金會得獎者的成就。
Vilcek 基金會每年頒發一次獎項，透過表彰在美國出生的外國人所取得的傑出成就來慶祝移民的價值和重要性。2021 年，Vilcek 基金會獎頒發生物醫學、電影製作和公共服務卓越獎。
Vilcek 基金會主席兼行政總裁 Jan Vilcek 表示：「透過基金會的獎項，我們創建一個平台以慶祝和認可在國外出生者的傑出科學、藝術和文化貢獻，認可移民的價值。過去一年的活動說明了，我們必須要為在美的移民、有色人種和其他邊緣化群體的平等建立及支援工作上多作出努力。」
Vilcek 基金會主席 Rick Kinsel 說：「今年得獎者作出的貢獻有助於我們更了解這世界，讓我們能想像美好的未來。在表彰那些對科學、藝術和人道主義貢獻對社會產生積極影響的移民時，我們增強了多元化和文化交流的重要性。」
Ruth Lehmann（出生於 德國）是 2021 年 Vilcek 生物醫學科學獎的得獎者。Mohamed Abou Donia（出生於 埃及）、Ibrahim Cissé（出生於 尼日爾）和 Silvi Rouskin（出生於 保加利亞）均獲得了 Vilcek 生物醫學科學的創新承諾獎。
攝影師 Rodrigo Prieto（出生於 墨西哥）獲得 2021 年 Vilcek 電影製作獎。Juan Pablo González（出生於 墨西哥）、Miko Revereza（出生於 菲律賓）和 Nanfu Wang（出生於 中國）均獲得 Vilcek 電影製作創意承諾獎。
Vilcek 卓越獎旨在表彰那些在美國倡導移民，以及對藝術、文化和社會作出傑出貢獻的移民。2021 年的 Vilcek 公共服務卓越獎頒發給 Andrew Yang（出生於 美國）。
如欲了解更多關於 2021 年 Vilcek 基金會大獎得獎者的資訊，請瀏覽：https://vilcek.co/vfp2021galanpr
關於 Vilcek 基金會
Vilcek 基金會 (Vilcek Foundation) 在美國提高了社會對美國移民作出之貢獻的認識，並促進了對藝術和科學的鑑賞。基金會由來自前捷克斯洛伐克的移民 Jan 和 Marica Vilcek 於 2000 年創立。基金會的使命是表彰移民對美國的貢獻，促進社會對藝術和科學的欣賞，這都是受到夫婦二人在生物醫學科學和藝術史本業上的啟發。自 2000 年以來，基金會已為外國出生者頒發超過 580 萬美元的獎金，並向機構提供了超過 530 萬美元的贈款。
Vilcek 基金會是在 IRS 第 501(c)(3) 條下的一家聯邦免稅非牟利私營基金會。
聯絡人：
Elizabeth Boylan
Vilcek 基金會
電話：212-472-2500
電郵：[email protected]
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1481010/Vilcek_Foundation_Prizewinners.jpg
標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1249872/Vilcek_Logo_Main_RegularScale_RGB_Black__1_Logo.jpg
The Vilcek Foundation
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