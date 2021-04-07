Vilcek基金会推出2021年Vilcek基金会奖在线颁奖典礼，表彰美国杰出的移民和创新者

“通过我们基金会的奖项，我们创建了一个平台来表彰和认可外国出生的个人在科学、艺术和文化方面的杰出贡献，从而认可移民的价值，” Vilcek基金会主席兼首席执行官Jan Vilcek表示。过去一年发生的事情表明，美国必须开展大量工作，为移民、有色人种和其他边缘化群体创造公平、平等的环境。"

“这一届获奖人员的作品有助于我们更好地了解我们的世界，让我们更好地设想更加美好的未来，” Vilcek基金会总裁Rick Kinsel表示。“移民在科学、艺术和人道主义方面做出的贡献对我们社会产生了积极影响，通过向他们致敬，突显多样性和文化交流的重要性。"

Ruth Lehmann（出生于 德国），荣获2021年生物医学奖。Mohamed Abou Donia（出生于 埃及）、Ibrahim Cissé（出生于 尼日尔）和Silvi Rouskin（出生于 保加利亚）分别荣获“Vilcek生物医学创意未来奖”（Creative Promise）。

电影制片人Rodrigo Prieto（出生于 墨西哥）荣获2021年Vilcek电影制作奖。Juan Pablo González（出生于 墨西哥）、Miko Revereza（出生于 菲律宾）以及王男栿（出生于 中国），分别荣获”Vilcek电影制作创意未来奖（Creative Promise）“。

”Vilcek卓越奖“旨在表彰倡导美国移民事业的个人以及在艺术、文化和社会领域做出杰出贡献的移民。2021年，Vilcek公共服务卓越奖授予了Andrew Yang（出生于 美国）。

重点介绍和致敬2021年Vilcek基金会奖获奖人员的网址为：https://vilcek.co/vfp2021galanpr

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Vilcek基金会

Vilcek基金会旨在提高公众对移民在美国所做贡献的认识，促进对艺术和科学的了解。该基金会于2000年由来自前捷克斯洛伐克的移民Jan Vilcek和Marica Vilcek夫妇建立。该基金会的使命是表彰移民对美国的贡献，以及更广泛地促进对艺术和科学的了解，其灵感来自于这对夫妇分别在生物医学科学和艺术史方面的职业生涯。自2000年以来，基金会已向外国出生的个人颁发了超过550万美元的奖金，并向多家组织以赠款形式提供了超过5.3百万美元的资助。

Vilcek基金会是一家私营基金会，是根据美国国家税务局501(c)(3)条款成立的联邦免税非营利组织。

联系人：

Elizabeth Boylan

Vilcek Foundation

212-472-2500

[email protected]

The Vilcek Foundation

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SOURCE The Vilcek Foundation