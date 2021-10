Village House abre mais empregos no Japão em meio à pandemia do COVID-19

Apoiando meios de subsistência durante tempos difíceis

Diante da pandemia de COVID-19, que resultou em um sério impacto econômico, o Japão experimentou no ano fiscal de 2020 o maior declínio na taxa média de empregos disponíveis em quase meio século , com a taxa de desemprego subindo pela primeira vez em 11 anos.

A redução repentina da demanda durante a pandemia, especialmente no setor de serviços, fez com que empresas não tivessem escolha a não ser demitir colaboradores ou deixar de contratar profissionais autônomos que prestavam serviços pontuais.

Para aqueles que estão desempregados ou têm algum tempo de sobra, é possível adquirir renda extra com a ajuda da Village House. Além de fornecer aluguel de apartamentos acessíveis para nativos e estrangeiros — incluindo pessoas de baixa renda — a empresa agora permite que os candidatos a emprego encontrem oportunidades e se inscrevam como e quando quiserem.

Por meio da Erikura, a Village House publicará os trabalhos disponíveis, que envolvem principalmente a limpeza de áreas comuns, que podem ser concluídas em minutos.

Os interessados podem facilmente se inscrever para o trabalho e prosseguir com a tarefa designada. Depois de concluído, um relatório com foto do serviço efetuado é solicitado para que o profissional receba o pagamento.

Em janeiro de 2021, essas oportunidades foram introduzidas em 31 províncias no Japão, com mais de 9.000 testes bem-sucedidos. Este serviço de empregos está disponível nas seguintes regiões:

Aomori

Iwate

Akita

Miyagi

Kanagawa

Nagano

Niigata

Toyama

Gifu

Aichi

Mie

Shizuoka

Shiga

Kyoto

Nara

Osaka

Hyogo

Wakayama

Okayama

Hiroshima

Totori

Shimane

Yamaguchi

Kagawa

Kochi

Tokushima

Fukuoka

Nagasaki

Kumamoto

Kagoshima

Oita

Este serviço será implementado sequencialmente em outras províncias, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os residentes da Village House.

As próximas regiões a serem contempladas com o serviço serão:

Hokkaido

Yamagata

Fukushima

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Saitama

Chiba

Tokyo

Yamanashi

Ishikawa

Fukui

Ehime

Saga

Miyazaki

Okinawa

Aumentando a qualidade de vida no Japão

A Village House Management é apoiada pela Organização Japonesa para o Emprego de Idosos, Pessoas com Deficiências e Pessoas à Procura de Emprego (JEED). Com quase 1.100 propriedades operando em 47 prefeituras no Japão, a Village House atende às necessidades das pessoas que vivem e prosperam em sua comunidade.

Sobre a Village House

A Village House oferece propriedades de alta qualidade para aluguel no Japão, com procedimentos descomplicados e preços acessíveis. A partir de ¥ 20.000 por mês, o novo inquilino pode aproveitar as condições especiais e desfrutar de uma nova vida em uma de suas unidades de baixo custo!

