Village House apresenta novas opções de aluguel de móveis e eletrodomésticos para clientes corporativos em todo o Japão

Os moradores agora podem iniciar uma mudança descomplicada logo no primeiro dia em seu imóvel novo, enquanto desfrutam da facilidade e conforto de se mudar para um espaço mobiliado.

A Village House oferece imóveis acessíveis para aluguel sem taxas de corretagem, renovação ou manuseio para facilitar a vida de trabalhadores estrangeiros que estão de mudança para o Japão.

Fornecendo suporte único para empresas e trabalhadores estrangeiros no Japão

O Japão viu o número de trabalhadores estrangeiros com visto aumentar em 6 vezes após a revisão da Lei de Controle de Imigração.

O visto de habilidades específicas foi introduzido pela primeira vez para combater a escassez persistente de mão de obra em setores específicos, como alimentos e bebidas, agricultura e construção.

Espera-se que este crescimento da população de trabalhadores estrangeiros continue, com mais empresas anfitriãs precisando buscar soluções de habitação corporativa e empresarial.

Estima-se que, atualmente, 20% das unidades de aluguel da Village House estão sendo utilizadas atualmente por clientes corporativos para abrigar trabalhadores estrangeiros, representando cerca de 10.000 famílias em mais de 3.000 empresas.

Um processo de mudança tranquilo e agradável

O novo serviço de aluguel de móveis e eletrodomésticos da Village House poupa empresas e trabalhadores estrangeiros da necessidade de providenciar os móveis e eletrodomésticos. Isso também ajuda a reduzir os custos indiretos e reduz o tempo para que os trabalhadores se mudem para seu novo lar.

Além disso, os móveis e eletrodomésticos alugados são instalados antes da mudança e desinstalados ao final do contrato. Ao estender esse serviço de coleta e desinstalação, a Village House garante que as empresas não tenham que arcar com problemas adicionais ou custos de descarte quando seus trabalhadores estrangeiros se mudam do imóvel.

A Village House está comprometida em ser uma solução completa para opções acessíveis de aluguel de apartamentos para empresas e trabalhadores no Japão.

Um conjunto básico com 5 produtos disponível para aluguel de clientes corporativos inclui:

Máquina de lavar automática

Forno de microondas

Luminária de teto

Geladeira de 2 portas

Cortina blackout com renda

Itens adicionais disponíveis para locação incluem:

Televisão LCD Bicicletas Cama com colchão de solteiro Conjunto de edredon Aquecedores e equipamentos de aquecimento (chaleira elétrica, futon) etc.

Outros itens à venda incluem:

Utensílios de mesa

Utensílios de cozinha

Itens de uso diário (por exemplo, sabão em pó e outros produtos essenciais)

Sobre a Village House

A Village House oferece imóveis para aluguel de alta qualidade com procedimentos fáceis a preços acessíveis no Japão. A partir de ¥20.000 por mês, é possível encontrar um apartamento e viver uma nova vida em uma das unidades de baixo custo oferecidas pela empresa!

