Vimba, la plate-forme d'épargne des cryptomonnaies apporte une approche d'investissement à long terme au marché britannique

Une startup basée à Auckland couvre une région essentielle pour les actifs numériques

Vimba, plus grande et plus ancienne plate-forme de cryptomonnaies de Nouvelle-Zélande, a annoncé l'élargissement de son service d'épargne des cryptomonnaies au Royaume-Uni. Ceci apporte une approche rigoureuse des investissements dans les actifs numériques à l'un des marchés les plus importants pour les cryptomonnaies. Le lancement au Royaume-Uni donnera aux petits investisseurs l'occasion de s'impliquer dans les cryptoactifs à intervalles réguliers en ajoutant de plus petites sommes, dans le cadre d'une stratégie globale visant à résister au marché baissier et à encourager la croissance à long terme de ce secteur.

Forte de son succès en Nouvelle-Zélande, Vimba va répondre à la demande des résidents britanniques qui souhaitent diversifier leur portefeuille traditionnel ou investir pour la première fois en observant une stratégie d'investissements réguliers de sommes fixes (dollar cost averaging), comprenant des achats programmés de Bitcoin et d'Ethereum, à partir de 10 £ par mois.

Sam Blackmore, fondateur et PDG de Vimba, a déclaré : « Le Royaume-Uni est un marché particulièrement intéressant, très friand de catégories d'actifs numériques, mais qui a une approche sensée et réfléchie du risque. De nombreux investisseurs apprécient la possibilité de s'initier à ce secteur émergent et en pleine évolution, tout en profitant de nouvelles libertés et expériences financières. Les conditions actuelles du marché plaident en faveur de la technique éprouvée de la méthode des placements réguliers de sommes fixes, qui implique de plus petits investissements au fil du temps et peut être considérée comme un moyen efficace d'éviter les bulles spéculatives et la volatilité des marchés ».

Le service d'abonnement de Vimba offre aux utilisateurs la possibilité de fixer un montant d'investissement prédéterminé chaque semaine par le biais de paiements bancaires programmés, et les investissements peuvent être personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs. Dans le cadre de son lancement, Vimba offrira aux utilisateurs basés au Royaume-Uni la gratuité des frais de service pendant les 30 premiers jours.

Fran Strajnar, PDG de Techemy et directeur de Vimba, a déclaré : « L'expansion de Vimba au Royaume-Uni souligne la demande croissante en termes de stratégies d'investissement judicieuses sur le marché des cryptomonnaies. Celles-ci offrent de nouvelles possibilités de liberté financière à même de résister aux fluctuations du marché. Ces possibilités peuvent néanmoins être hors de portée des petits investisseurs en raison du manque de capitaux et d'un accès entravé aux services. Pour que les cryptomonnaies puissent réaliser leur objectif initial de démocratisation de la richesse, l'accès doit être ouvert à tous ceux qui ont un intérêt en la matière, et pas seulement aux experts, aux traders professionnels et aux grands investisseurs traditionnels ».

L'annonce de l'arrivée de Vimba sur le marché britannique fait suite à la récente subvention reçue par la plate-forme de Callaghan Innovation, une agence gouvernementale qui soutient le développement du secteur high-tech en Nouvelle-Zélande. Cette subvention de 126 000 dollars néo-zélandais va aider l'entreprise à étoffer son offre actuelle de services, en lançant notamment de nouvelles cryptomonnaies sur la plate-forme et en élargissant le réseau pour qu'il prenne en charge un plus grand nombre de clients.

À propos de Vimba

Vimba, précédemment connue comme MyBitcoinSaver, est une grande plate-forme d'échange et d'épargne de cryptomonnaies basée en Nouvelle-Zélande, qui apporte aux utilisateurs courants des stratégies d'investissement à long terme en cryptomonnaies. Fondée en 2014 pour offrir un moyen simple à tous les Néo-Zélandais d'investir de petites sommes hebdomadaires dans Bitcoin, Vimba compte une base d'utilisateurs qui va bientôt franchir la barre des 6 000 personnes, grâce à son lancement au Royaume-Uni.

Contact : Sam Blackmore, PDG et fondateur de Vimba, courriel : sam@vimba.co, +64-21-0254-5907, https://vimba.co/

