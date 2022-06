Vince Staples está detrás del volante del Acura Integra de última generación en la nueva campaña de lanzamiento

En Magic (Magia) , Lemonade (Limonada) y Slide (Deslízate) , Acura entrega las llaves a Staples, un californiano nativo de Long Beach, mientras se exhibe el llamativo diseño de cinco puertas del Integra de última generación, su interior de alta gama y su potente rendimiento turboalimentado. Staples resultó clave para dar vida a Your Turn , desde colaborar con los elementos visuales hasta alinear el aspecto y la sensación de la campaña con su música, a la vez que inspiraba a los conductores a ponerse al volante y hacer propio el Integra de última generación. La nueva campaña de Integra se llevará a cabo durante todo el verano.

"Asociarme con Acura para el debut del nuevo Integra me dio la oportunidad de combinar mi amor por los automóviles, la cultura, la narración de historias y las experiencias que nos aportan los viajes accesibles", señaló Vince Staples. "En esta campaña queríamos realmente celebrar la relación entre nuestros automóviles y nuestras identidades, pero de una manera con la que un consumidor cotidiano pudiera sentirse identificado. Acura tiene fuertes raíces en South Bay y recuerdo que en mis primeros años iba a ver el Acura Grand Prix de Long Beach, así que asociarme para este lanzamiento me pareció algo auténtico y fue una experiencia creativa que me resultó divertida".

"La visión artística y el estilo musical de Vince Staples se alinean muy bien con el espíritu audaz, juvenil y desafiante de Acura", señaló Meliza Humphrey, gerente sénior de Acura Marketing. "Las últimas canciones de Vince, junto con su influencia en la estética de la campaña, ayudan a mostrar cuánta diversión pueden tener los clientes de la próxima generación del Integra detrás del volante de una manera fresca y creativa".

Los creadores colaboradores continúan con el Integra de última generación

Acura sigue aprovechando a creadores innovadores y relevantes para colaborar en los proyectos inspirados en el Integra de última generación. La alianza con Vince Staples sigue al reciente colaborador de Acura Andreas Wannerstedt, el artista gráfico en 3D responsable del NFT Integra de edición limitada. A medida que comiencen las entregas a los clientes, los propietarios del Integra NFT base podrán mejorar su NFT a una representación artística exclusiva del Integra de última generación, también creada por Wannerstedt.

Acura también es el primer fabricante de automóviles en abrir una sala de exhibición digital en el metaverso con "Acura of Descentraland", que presenta el Integra de última generación y actualmente está disponible para todos los visitantes en www.acuraverse.com.

Acura Integra de última generación

Un Integra para una nueva generación, el Acura Integra 2023 devuelve un modelo icónico a la línea Acura, con entregas a los clientes a partir de la fecha. Al igual que el Integra original, que ayudó a lanzar la marca Acura en 1986, el Integra de última generación es un sedán deportivo premium compacto con un llamativo diseño de cinco puertas, rendimiento poderoso y espíritu de conducción divertida. Con un potente motor turboalimentado, una transmisión manual de seis velocidades disponible y un diferencial de deslizamiento limitado, el Integra fue pensado para los conductores entusiastas. Obtenga más información aquí.

Acerca de Acura

Acura es una marca de automóviles líder que brinda Precision Crafted Performance; un compromiso con el estilo expresivo, el alto rendimiento y la ingeniería innovadora, todo esto partiendo de una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta en este momento con cinco modelos distintivos: los sedanes deportivos ILX y TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, y el superdeportivo NSX electrificado, junto con las variantes Type S de alto rendimiento. Más aún, el tan esperado regreso del Integra a la línea Acura ocurrirá durante 2022. Todos los vehículos Acura que se venden en los Estados Unidos se fabrican con partes de origen nacional e importadas.

