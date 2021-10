VinFast anuncia a estreia global do veículo elétrico no próximo salão de automóveis elétricos de Los Angeles de 2021

A VinFast tem orgulho de ser a única marca de veículos elétricos que representa o Vietnã a participar do LA Auto Show de 2021 de 19 a 28 de novembro de 2021. No LA Auto Show deste ano, a VinFast apresentará os modelos de SUV elétrico VF e35 e VF e36 nos respectivos segmentos de mercado D e E (em Desenvolvimento e Emergentes). Esses dois EVs integram ADAS (sistemas avançados de assistência ao motorista), apresentando assistência da pista, aviso de colisão, monitoramento do motorista, estacionamento totalmente automatizado, veículo de comando remoto, e muito mais. Além disso, os VF e35 e VF e36 estão equipados com serviços inteligentes de Infotainment, incluindo recursos de controle de veículos com assistente de voz, assistente virtual e comércio eletrônico, entre outros.

Esses avanços se baseiam nos investimentos estratégicos da VinFast, na pesquisa e no desenvolvimento pioneiros e na colaboração global com líderes do setor automotivo e start-ups inovadoras associadas à VinFast e ao Vingroup.

No evento, a VinFast lançará oficialmente sua marca global de VE e suas soluções inteligentes e ecológicas de e-mobilidade pesquisadas e desenvolvidas pelo da tecnologia de ecossistema do Vingroup.

Esta estreia global marca a introdução oficial da marca de EV VinFast ao mercado norte-americano. A pré-encomenda começará no primeiro semestre de 2022.

A Sra. Le Thi Thu Thuy, vice-presidente do Vingroup, compartilhou: "A demanda global por EVs de qualidade impulsiona o trabalho de nossa equipe VinFast todos os dias. Fizemos investimentos vigorosos e realizamos extensas pesquisas de mercado para criar EVs premium que atenderão os desejos dos clientes globais. Isso é só o começo. Esperamos conquistar os corações e as imaginações dos clientes mais exigentes, mesmo com o serviço dedicado e os produtos inteligentes de alta qualidade da VinFast."

O LA Auto Show de 2021 marca o retorno da VinFast ao cenário global desde sua primeira introdução no Paris Motor Show de 2018. Desta vez, a VinFast entrará oficialmente na revolução mundial de veículos elétricos e estará competindo nos mercados norte-americano e europeu após este lançamento global.

De acordo com a Sra. Lisa Kaz, CEO e proprietária do LA Auto Show: "Estamos muito orgulhosos de a primeira montadora vietnamita, a VinFast, ter escolhido o LA Auto Show de 2021 para fazer a sua estreia na América do Norte. Como pioneira no apoio à adoção e educação em veículos elétricos do consumidor, damos as boas-vindas às marcas de eletrificação e VE." A Sra. Kaz acrescentou: "Estamos entusiasmados em apoiar a presença de VinFast no programa deste ano e nos manteremos atentos ao desenvolvimento da marca."

Antes da exposição do LA Auto Show de 2021, a VinFast organizará uma coletiva de imprensa em 17 de novembro de 2021.

A VinFast está oferecendo 500 ingressos gratuitos para o LA Auto show para os admiradores de VE e clientes americanos potenciais que desejam "uma nova carga" com a VinFast. Os participantes podem se inscrever para receber ingressos de cortesia e a assistir a transmissão ao vivo a estreia global no site: https://www.vinfastauto.com/globalpremiere.

Sobre o Salão de Automóveis de Los Angeles (LA Auto Show®)

Fundado em 1907, o Salão de Automóveis de Los Angeles (LA Auto Show®) é a primeira grande exposição de automóveis norte-americana da temporada anual e é amplamente reconhecido como um dos programas mais influentes em todo o mundo. Refletindo a sua localização, o programa celebra o caso de amor que Angelenos tem com seus carros e oferece uma plataforma global para a tecnologia e inovação da indústria, sinônimo de Califórnia. O show tem duração de 10 dias inteiros na época de Ação de Graças e é um destino obrigatório para muitos influenciadores do setor, entusiastas de veículos e famílias que desejam aproveitar um dia de folga durante as festas de fim de ano. Realizado anualmente no Centro de Convenções de Los Angeles, o LA Auto Show contribui com várias centenas de milhões de dólares para a economia local, estimula o mercado local de empregos e é o principal gerador de receita para o Centro de Convenções de Los Angeles. Em 2021, os dias da mídia e da indústria, a AutoMobility LA, ocorrerão em 17 a 18 de Novembro e incluirão uma gama de anúncios e revelações progressistas do setor. As portas estarão abertas ao público de 19 a 28 de Novembro. A LA Auto Show é endossada pela Greater LA New Car Dealer Association e é de propriedade e operada pela ANSA Productions. Para receber as últimas notícias e informações do programa, siga o LA Auto Show no Twitter, Facebook ou Instagram e inscreva-se para receber alertas em http://www.laautoshow.com/.

Sobre a Vingroup

Como o maior conglomerado privado do Vietnã, a Vingroup está fazendo negócios em três setores principais: tecnologia, indústria e serviços. Em todos os setores em que participou, o Vingroup é sempre um pioneiro que lidera as tendências do mercado e cria produtos e serviços de classe mundial do Vietnã. Saiba mais em: https://www.vingroup.net/en.

Sobre a VinFast

VinFast é um membro do Vingroup, o principal grupo privado de vários setores do Vietnã. Fundada em 2017, a VinFast possui um moderno complexo de fabricação automotiva com escalabilidade líder mundial que conta com até 90% de automação em Hai Phong, Vietnã. A capacidade atinge 250.000 carros/ano e 500.000 scooters elétricas/ano.

A VinFast anunciou seus três primeiros modelos de carros elétricos - VF e34, VF e35 e VF e36. Esses modelos são SUVs nos segmentos C, D e E com vantagens excepcionais, como produtos de alto padrão, preços competitivos e excelentes pacotes pós-venda, ao mesmo tempo em que são mais inteligentes e mais seguros do que os veículos ICE (com motor de combustão interna) comparáveis. Além disso, a VinFast tem sido uma das pioneiras em iniciar de forma inovadora a política de locação de baterias. Esta política reduz os riscos de consumo e as despesas de operação e manutenção, ao mesmo tempo em que garante que o custo da bateria seja semelhante ao preço mensal da gasolina para veículos de ICE com capacidades semelhantes. Com sua filosofia de primeira linha, a VinFast oferece uma política de garantia de 10 anos líder de mercado e está sempre comprometida em agregar valor maior aos seus clientes.

A VinFast continua a contribuir ativamente para a criação do futuro sustentável do Vietnã por meio de seu ecossistema de produtos de carros elétricos, scooters eletrônicas e também e-ônibus inteligentes e ecológicos. Com a visão de se tornar uma empresa de veículos elétricos inteligente que impulsiona o movimento da revolução global de veículos elétricos inteligentes, em julho de 2021, a VinFast expandiu para os mercados norte-americano e europeu. Espera-se que dois dos modelos de carros elétricos inteligentes da VinFast, o VF e35 e o VF e36, sejam lançados nos mercados globais no início de 2022. Saiba mais em: https://vinfastauto.com/vn_en

