VinFast fait sensation à Paris

Au Mondial de l'Auto 2018 à Paris, le jeune constructeur vietnamien a dévoilé ce matin ses deux premiers véhicules avec la participation de l'icône mondiale du sport et de la mode, David Beckham.

Les journalistes étaient présents en masse lorsque la nouvelle marque a dévoilé en exclusivité mondiale ses véhicules : la berline LUX A2.0 et le SUV LUX SA2.0.

Miss Vietnam 2018 Trần Tiểu Vy assistait également à l'arrivée des véhicules sur le stand devant des centaines de journalistes, photographes et vidéastes.

Lors de la présentation des voitures, David Beckham a déclaré au public : « Le Vietnam est un pays tellement beau et je constate que les designers de VinFast ont repris certains éléments de cette beauté dans les lignes de ces voitures extraordinaires. »

« J'ai toujours été un inconditionnel de l'automobile et c'est fantastique d'être à Paris pour célébrer l'arrivée d'un nouveau constructeur sur la scène internationale », a-t-il ajouté. « La passion de l'équipe VinFast pour ces voitures est contagieuse. Son histoire est une source d'inspiration et je suis ravi d'avoir participé à ce lancement pour VinFast. »

Au début de la conférence de presse, Le Thi Thu Thuy, présidente de VinFast, a déclaré : « C'est une grande fierté, un grand honneur et une grande joie pour les Vietnamiens de voir ces deux personnalités dévoiler les deux premières voitures construites au Vietnam dans le cadre prestigieux du salon de l'automobile de Paris. Elles incarnent toutes deux l'objectif que s'est fixé VinFast de réussir tant au Vietnam qu'à l'étranger. »

« Notre ambition étant de commercialiser au plus vite ces deux véhicules, il était primordial pour nous de faire une entrée fracassante. Et c'est ce que nous avons accompli aujourd'hui », a-t-elle expliqué.

Alliant l'esprit vietnamien, le design italien et la technologie européenne, la conception de ces deux modèles répond aux normes internationales. Les Vietnamiens avaient auparavant fait leur choix parmi une série de dessins présentés en octobre 2017. La participation de VinFast au Mondial de l'Auto 2018 fera mieux connaître la marque et ces deux modèles avant le début des ventes au Vietnam en septembre 2019.

Outre celles présentées à Paris, d'autres voitures, que la société VinFast projette d'exporter à l'étranger dans les années à venir, sont en cours de développement.

Fière entreprise vietnamienne dotée d'une véritable vision internationale, VinFast collabore avec des partenaires européens leaders dans le design, l'ingénierie et la technologie de production pour créer des produits respectant les normes internationales et répondant aux attentes des clients du monde entier en matière de conception, de qualité, de dynamique, d'équipements supérieurs et d'expérience de conduite.

VinFast a également recruté des cadres supérieurs chez certains leaders de la construction automobile. Cet investissement établit une base solide qui permettra d'assurer un succès fulgurant à VinFast, nouveau venu dans le secteur automobile.

VinFast est une filiale de Vingroup, la plus grande entreprise privée du Vietnam, qui possède des intérêts dans plusieurs secteurs comme la vente au détail, la construction, l'immobilier et l'enseignement.

À propos de VinFast

VinFast est une filiale de Vingroup, plus grande entreprise privée du Vietnam. Avec ses 25 ans d'existence, Vingroup vise à devenir un fournisseur de premier ordre dans les domaines de la technologie, de l'industrie et des services. VinFast est la première marque lancée dans le cadre de cette stratégie.

La livraison des premières voitures VinFast, une berline et un SUV, débutera au Vietnam en septembre 2019. VinFast met au point une large gamme de véhicules, notamment des citadines, et des voitures, des bus et des scooters électriques. La société projette également d'exporter à l'étranger dans les prochaines années.

Les véhicules VinFast seront fabriqués dans un complexe industriel moderne de 335 hectares à Cat Hai, Haïphong, dans le nord du Vietnam.