Vinfast und ProLogium starten Joint Venture zum Bau von Feststoffbatteriepaketen in Vietnam

TAIPEI, 4. März 2021 /PRNewswire/ -Vinfast, Vietnams erste nationale Automarke, möchte durch den Einsatz des bahnbrechenden Feststoffbatteriepakets für Elektroautos von ProLogium Vietnams Elektrofahrzeugmarkt dominieren.

Vinfast, eine Tochtergesellschaft der Vingroup, Vietnams größtem privatwirtschaftlichen Unternehmen, hat eine Absichtserklärung mit dem weltweit führenden Hersteller von Festkörperbatterien ProLogium unterzeichnet, um die Kommerzialisierung von Elektrofahrzeugen mit Festkörperbatterien in Vietnam zu beschleunigen.

Gemäß der Absichtserklärung werden die beiden Parteien ein Joint Venture zur Herstellung von Feststoffbatteriepaketen für die Elektrofahrzeuge von Vinfast gründen. Das JV hat Vorrang beim Kauf der Feststoffbatterien von PLG und erhält eine Lizenz zur Verwendung der patentierten MAB (Multi-Axis Bipolar+)-Montagetechnologie für Feststoffbatteriepakete von PLG, um so genannte CIM/CIP Feststoffbatteriepakete vor Ort in Vietnam herzustellen. PLG plant, die Inlays der Feststoffbatterien (halbfertige Batteriezellen, die aus Kathode, Festkörperelektrolyt und Anodenschicht bestehen) für das Joint Venture in einem seiner asiatischen Fertigungszentren zu produzieren und dabei im Jahr 2022 voraussichtlich eine Kapazität von 1-2 GWh zu erreichen. Damit wäre die für 2023/2024 vorgesehene Massenproduktion der Elektrofahrzeuge von Vinfast abgesichert.

Das vor 4 Jahren gegründete Unternehmen ist heute die Nummer 5 auf dem vietnamesischen Automobilmarkt und kann ein breit gefächertes Produktportfolio vorweisen. Anfang 2021 kündigte Vinfast die Markteinführung von drei intelligenten Elektro-SUV-Modellen an und unterstrich damit seine Entschlossenheit, zu einem weltweit führenden Unternehmen für Elektrofahrzeuge zu werden. Durch das Joint-Venture mit PLG kann Vinfast EVs bauen, die ultimative Sicherheit, eine wesentlich größere Reichweite, eine effiziente Ladezeit - vergleichbar mit der von Benzinfahrzeugen - und Überlegenheit bei Intelligenz und Leistung versprechen.

ProLogium wurde 2006 gegründet. Das Unternehmen ist der weltweit erste und bisher einzige Hersteller von Festkörperbatterien, der die Massenproduktion erreicht hat. Er verkauft seine Produkte an Kunden in Branchen wie 3C-Elektronik, Industrie, Medizin und IoT auf der ganzen Welt. Derzeit haben mehrere weltweit führende Unternehmen Kooperationsvereinbarungen mit PLG geschlossen und Partner aus der Automobilindustrie, der Energiespeicherung, dem Schiffsbau, der Luft- und Raumfahrt, dem Schienenverkehr, im Bereich AVs u. a. haben Bestellungen aufgegeben und arbeiten aktuell an Produkttests und Design.

Um mehr über ProLogium zu erfahren, besuchen Sie: http://www.prologium.com/

Related Links

http://www.prologium.com/



SOURCE ProLogium