VINI JR, LA STAR DU FOOTBALL MONDIAL, DEVIENT LE NOUVEL AMBASSADEUR DE PEPSI MAX® AVEC LE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE COLLECTION DE MODE

- LA COLLECTION REND HOMMAGE AUX PUBLICITÉS DE PEPSI MAX DU DÉBUT DES ANNÉES 2000 AUTOUR DU FOOTBALL ET CÉLÈBRE LA NOUVELLE PHILOSOPHIE DE LA MARQUE, « THIRSTY FOR MORE » -

NEW YORK, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- #ThirstyForMore – Pepsi MAX® a révélé que Vini Jr, l'un des talents générationnels les plus fascinants et l'un des vainqueurs en titre de la Ligue des champions de l'UEFA, devenait le nouvel ambassadeur de la marque. Cette annonce coïncide avec la sortie d'une nouvelle collection de mode, créée avec la marque Art of Football. Apportant son style et sa passion personnels à cette collaboration, Vini Jr sera le visage de cette campagne Pepsi x AoF, marquant ainsi le lancement d'un partenariat passionnant avec Pepsi MAX.

Les débuts de la collaboration entre Vini Jr et Pepsi MAX célèbrent l'influence mondiale du joueur sur le terrain et en-dehors et illustrent son style personnel et son amour du design. Cette campagne présente les vêtements sur mesure de la toute nouvelle collection Pepsi x AoF au travers d'un kit iconique réinventé, rendu célèbre par Pepsi il y a 20 ans.

Récemment couronné « Jeune Joueur de la Saison du Real Madrid », et dans la foulée de la Ligue des Champions de l'UEFA dans lequel il a marqué le seul but lors de la finale, assurant au Real Madrid son 14ème titre dans cette compétition convoitée, Vini Jr est l'un des talents du football actuel. Qu'il s'agisse de jouer dans les rues de Rio de Janeiro quand il était jeune ou d'évoluer sous les lumières du stade Santiago Bernabéu à Madrid, l'attaquant brésilien est l'incarnation de ce que Pepsi MAX surnomme la « Génération Thirsty ». Il s'agit d'une tribu d'individus impétueux bouillonnants de potentiel, à l'instar de Vini Jr, dont le dynamisme, la passion et la détermination lui ont valu une reconnaissance générale à travers le monde.

Vini Jr a déclaré : « En tant qu'ambassadeur de la marque Pepsi MAX, je veux représenter une génération qui n'a pas peur de s'exprimer et de viser la grandeur – dans la mode, le football ou partout où vous pouvez laisser votre marque sur le monde. Je me souviens d'avoir regardé, petit, les publicités Pepsi MAX qui mettaient en avant mes stars préférées du foot. Aujourd'hui, je travaille avec Pepsi MAX pour donner vie à une collection de mode incroyable. C'est super cool, non ? ! J'ai hâte que le monde entier voie cette collection et toutes les expériences de divertissement passionnantes sur lesquelles nous travaillons avec Pepsi MAX! »

Le football et la mode vont de pair depuis longtemps et ont, comme Pepsi MAX, l'habitude d'unir les fans à travers le monde, ce qui est très exactement le but de ce nouveau partenariat. Art of Football est une marque de mode basée au Royaume-Uni et une communauté dédiée à la création de collections originales et d'expériences pour les fans qui valorisent la culture du football et célèbrent le cœur et l'âme de ce sport. En prévision d'un hiver sportif passionnant, Pepsi a fait appel à cette marque pour créer une collection qui mettra en lumière ses vastes archives de divertissement footballistique. Débarquant ce mois-ci, la collection d'inspiration rétro rend hommage aux publicités iconiques de Pepsi apparues pour la première fois il y a 20 ans. Les accessoires co-brandés de la collection comprennent un bob, un sac à bandoulière et un cabas. La collection est complétée par une ré-édition du maillot de foot iconique Pepsi du début des années 2000, que les fans les plus attentifs auront peut-être remarqué dans la dernière publicité de la marque « Nutmeg Royale » sortie il y a quelques jours. Ceux qui auront vu le film de près auront repéré le code, dissimulé dans la publicité, qu'ils devaient suivre pour être les premiers à mettre la main sur la collection exclusive. A ne pas manquer non plus, Vini Jr se prêtera aussi au défi du « petit pont », célébré dans le film « Nutmeg Royal »!

Avec à son actif plus de deux décennies de campagnes emblématiques autour du football, Pepsi MAX a créé certains des moments les plus inoubliables pour les fans du monde entier, mettant en avant les plus grands talents sportifs de tous les temps. L'annonce de la collaboration avec Vini Jr et du lancement de la collection Pepsi x Art of Football s'inscrit dans la continuité du riche héritage de la marque en matière de divertissement footballistique, qui défend depuis longtemps les jeunes talents mondiaux tant sur le terrain qu'en dehors.

Gustavo Reyna, Directeur Marketing Monde pour Pepsi MAX, s'est lui aussi exprimé à ce sujet : « Nous sommes ravis d'accueillir Vini Jr au sein de l'équipe Pepsi MAX. En tant que l'un des noms les plus évocateurs du football contemporain, il représente la nouvelle génération de talents qui ont soif de plaisir et de grandeur. Pepsi MAX a une longue histoire de partenariat avec les meilleurs talents et la passion évidente de Vini Jr pour tout ce qu'il entreprend, en plus de son amour de la mode et du sport, fait de lui le joueur parfait pour devenir notre nouvel ambassadeur du football. Nous étions impatients d'annoncer ce nouveau partenariat dans la foulée du lancement de la collection Art of Football, afin de donner vie à ce croisement des passions et célébrer notre histoire dans le domaine du football. »

Le lancement de Pepsi x Art of Football est un élément clé de la nouvelle campagne mondiale « Thirsty For More » de Pepsi MAX, qui célèbre la soif des gens pour le plaisir, l'excitation et les résultats inattendus. L'annonce de Vini Jr et la sortie de la collection Art of Football est la première d'une série de campagnes mondiales qui seront lancées dans le cadre de la nouvelle campagne de la marque, visant à satisfaire un certain nombre de passions des consommateurs, comme le football, le divertissement et la mode.

Pour en savoir plus sur la collection Pepsi x Art of Football, rendez-vous sur les comptes Pepsi Global sur Instagram, Twitter et Facebook.

Soyez à l'affût des futures activations inédites avec Vini Jr et Pepsi MAX au cours des prochaines mois et années à venir.

À propos de Vini Jr

Né à São Gonçalo, dans l'État de Rio de Janeiro au Brésil, et élevé dans la division jeunesse de Flamengo, Vini Jr. a été considéré dès son plus jeune âge comme une star en devenir. C'est un talent de classe mondiale qui a été transféré de Flamengo au Real Madrid pour 45 millions d'euros, avant même de faire ses débuts professionnels. Il a déjà atteint le statut d'idole au sein du club espagnol après avoir remporté sept titres, en particulier celui de la Ligue des Champions de la saison dernière, lorsqu'il a marqué le seul but en finale contre Liverpool. À 22 ans, son « Joga bonito » le distingue des autres et il est déjà en tête des listes des meilleurs joueurs du monde. Il brille également en dehors du terrain, étant un grand promoteur du changement social à travers son Instituto Vini Jr., qui se concentre sur l'amélioration du système éducatif au Brésil. Vini a récemment déclaré que l'un de ses plus grands rêves était de construire une école publique qui porterait son nom. Selon une enquête de l'Observatoire du football du CIES en Suisse, Vini Jr. est actuellement le joueur le plus précieux au monde, évalué à hauteur de 250 millions d'euros.

À propos de PepsiCo

Dans près de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2021, le groupe a enregistré plus de 79 milliards de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend 23 marques, dont en France, Lay's, Doritos, Benenuts, Quaker, Pepsi, 7Up, Rockstar ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Le projet Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. Winning with PepsiCo Positive place le développement durable et le capital humain au centre de sa stratégie, afin de susciter un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et sur les comptes Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos de Art of Football

Pour Art of Football, le foot est une communauté plutôt qu'une marchandise. La force de la communauté de AOF vient des individus qui la composent et de leur passion collective, qui rassemble l'équipe. Art of Football a pour mission d'inspirer l'expression créative, de célébrer l'originalité, de promouvoir l'unité, de soutenir la communauté et de créer des objectifs communs, ensemble, en équipe.

