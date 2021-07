Violette devient Directrice de la Création Maquillage Guerlain

« Mon histoire avec Guerlain, c'est un peu l'histoire de ma féminité…

Petite fille, j'ai ressenti un véritable coup de cœur en découvrant les Météorites, ces billes de poudre pastel pour le teint, parfumées à la violette. Je regardais le boîtier, fascinée… J'avais hâte de devenir une femme. Je m'imaginais devant ma coiffeuse, en train de mettre du rouge à lèvres, de me parfumer, de plonger un pinceau dans ces incroyables Météorites…

Aujourd'hui, je suis invitée à écrire ce nouveau chapitre de l'histoire de la Maison Guerlain, en tant que Directrice de la Création Maquillage. C'est aussi ça la magie de la beauté… »

Violette dit de Guerlain : « C'est une femme, une impératrice moderne, parisienne jusqu'au bout des ongles. Je suis si heureuse de rejoindre cette Maison iconique, riche d'un tel patrimoine, pour transmettre les valeurs du maquillage Guerlain à la nouvelle génération. A celles et ceux, quel que soit leur genre, qui célèbrent la beauté aujourd'hui et la célèbreront demain.

Pionnière, la Maison Guerlain a aussi fait le choix de la sincérité et de l'engagement. D'un modèle de beauté positif que je souhaite aussi ouvert et inclusif que possible. Une notion qui m'est chère, depuis longtemps. »

« Sky's the limit », que l'on peut traduire en français par « rien n'est impossible », est le credo de Violette. Elle est une femme, jeune, qui a su s'imposer dans l'univers du maquillage. Française, elle a réussi aussi, en quelques mois, à se faire remarquer aux Etats-Unis, où elle s'est installée en 2015 sur un coup de tête (son signe du zodiaque est le Bélier, ce qui explique à la fois sa ténacité et son goût du risque). Et si elle a collaboré avec de grandes maisons depuis ses débuts (Dior en tant que Make-up Designer et plus récemment Estée Lauder, où elle a occupé le poste de Global Beauty Director, à seulement 33 ans), Violette a réussi à se faire un nom — un prénom qui est comme un nom — et à inscrire son travail dans les annales de la beauté contemporaine. Un univers original et fécond, où se mélangent son impétueuse créativité, sa sensibilité parisienne, sa maîtrise technique et son amour de l'art.

« Comme Guerlain, je considère l'art et la nature comme des sources d'inspiration inépuisables. J'ai l'habitude de dire que l'art est l'amour de ma vie et que la nature est le plus bel artiste. »

Son portfolio est riche de milliers d'images auxquelles elle a collaboré pour des magazines de renom comme Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, T Magazine, Dazed, Teen Vogue ou Elle. Et bien que la photo de mode soit son terrain de jeu favori, elle sait mieux que quiconque que le maquillage est l'art de mettre en lumière la beauté de tous. Très suivie sur les réseaux sociaux (400K abonnés sur Instagram), elle a créé sa chaîne Youtube il y a 6 ans, violette_fr, où elle partage ses leçons de « self make-up », comme autant d'instantanés de beauté.

Pour celle qui (se) maquille comme elle respire, partager son expérience à une communauté de passionnés raisonne comme une évidence… C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a lancé en avril 2021 sa propre marque de maquillage, naturellement baptisée VIOLETTE_FR.

Aujourd'hui, Guerlain et Violette entament l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire de la beauté. À quatre mains.

