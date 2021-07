Violette se torna diretora de maquiagem criativa da Guerlain

" Minha história com a Guerlain é realmente a história de minha feminilidade… Quando era uma garotinha, Météorites, com suas pequenas pérolas de cores pastel para a pele, teve um verdadeiro impacto estético em mim. Eu olhava fascinada para a caixa, mal podia esperar para me tornar mulher… Me imaginava em minha penteadeira passando batom, perfume e mergulhando um pincel nesses incríveis Météorites. Hoje, fui convidada a escrever o próximo capítulo da história da Guerlain como diretora de maquiagem. Essa é a magia da beleza."

Em relação à Guerlain, Violette afirma: "A Guerlain é uma mulher! Uma imperatriz moderna… e uma parisiense, até o último fio de cabelo. Estou tão feliz em me unir a uma casa icônica com uma herança tão rica, podendo transmitir os valores da Guerlain em maquiagem para uma nova geração e compartilhá-los com aqueles que, independentemente do gênero, celebram a beleza hoje e a celebrarão amanhã.

Como pioneira, a Guerlain House precisa demonstrar compromisso envolvendo-se com questões ambientais e com a feminilidade de forma ampla e diversificada."

Quando se trata da filosofia de Violette "o céu é o limite", ou em outras palavras, "nada é impossível". Quando era mais jovem, ela assumiu seu lugar no mundo da maquiagem. E como francesa, ganhou reconhecimento nos Estados Unidos apenas alguns meses após mudar-se para lá por capricho em 2015 (ela é do signo de Áries, o que explica sua tenacidade e gosto por correr riscos). Violette colaborou com grandes casas desde o início de sua carreira (mais especificamente com Dior como designer de maquiagem e, mais recentemente, com Estée Lauder, onde ocupou o cargo de diretora global de beleza aos 33 anos apenas). Ela conseguiu fazer seu nome - um primeiro nome - registrando assim seu trabalho nos anais da beleza contemporânea. Seu mundo é único e fértil, onde se misturam sua criatividade espontânea, sensibilidade parisiense, técnicas magistrais e amor pela arte.

"Assim como a Guerlain, penso na arte como uma fonte inesgotável de inspiração. Costumo dizer que a arte é o amor da minha vida."

Seu portfólio está repleto de milhares de imagens de colaborações com revistas de renome como Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, T Magazine, Dazed, Teen Vogue e Elle. E embora a fotografia de moda possa ser seu parque de diversões, ela sabe melhor do que ninguém que a maquiagem não é senão a arte de revelar a beleza em cada um de nós. Com muitos seguidores nas redes sociais (mais especificamente, 400 mil seguidores no Instagram), ela criou há 6 anos seu próprio canal no YouTube, Violette_fr, para compartilhar tutoriais de maquiagem e fotos de beleza.

Para uma mulher que aplica maquiagem com tanta facilidade e sem esforço, foi instintivo compartilhar suas experiências com uma comunidade de fãs entusiastas. Por isso, em abril de 2021, ela lançou sua própria linha de maquiagem denominada, naturalmente, VIOLETTE_FR.

Hoje, a Guerlain e Violette começarão a escrever um novo capítulo na história da beleza. Como uma dupla.

FONTE GUERLAIN

