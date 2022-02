Virgin Pulse rozpoczyna rok 2022 z impetem

Spółka została uznana za lidera technologii zarządzania zasobami ludzkimi i najbardziej pożądanego pracodawcę w branży informatycznej.

PROVIDENCE, stan Rhode Island, 16 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Virgin Pulse, wiodąca międzynarodowa firma działająca w dziedzinie zdrowia i dobrostanu, poinformowała, że zdobyła w tym roku dwie prestiżowe nagrody za stworzenie systemu poprawy zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy dla milionów ludzi na całym świecie. Już drugi rok z rzędu TalentCulture przyznał Virgin Pulse tytuł laureata HR Tech Award. Dodatkowo MojPosao.ba wyróżnił przedsiębiorstwo jako najbardziej pożądanego pracodawcę w branży IT w Bośni i Hercegowinie na rok 2022.

Virgin Pulse otrzymała wyróżnienie od TalentCulture za to, że poprzez innowacyjność pomaga znieść bariery dla pracodawców i stworzyć satysfakcjonujące środowisko dla pracowników. Platforma Homebase for Health® firmy jest solidnym, łatwym w użyciu rozwiązaniem dla pracowników umożliwiającym zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Platforma przyczynia się do rekordowego zaangażowania poprzez ułatwienie dostępu do zróżnicowanych zasobów i trenerów na żywo, którzy zapewniają spersonalizowane wsparcie w zakresie snu, postępowania z chorobami przewlekłymi, ćwiczeń fizycznych, finansowego dobrostanu, zdrowia psychicznego i odporności i innych.

Zwycięzcy nagrody „Najbardziej pożądany pracodawca w branży informatycznej", przyznawanej przez MojPosao.ba, pierwszą i najważniejszą giełdę pracy w Bośni i Hercegowinie, wybierani są przez głosujących. Virgin Pulse jest obecna w tym kraju od czterech lat i zatrudnia ponad 500 miejscowych pracowników oraz posiada dwa oddziały. Spółka została wyróżniona za silną, wspierającą kulturę zakładową i nastawienie na tworzenie integracyjnego środowiska dla wszystkich pracowników.

„To zaszczyt zostać docenionym przez obie organizacje ze względu na nasze zaangażowanie w technologię i innowacje – powiedział Chris Michalak, dyrektor generalny Virgin Pulse. – Wyróżnienia te są świadectwem pasji i poświęcenia naszych ludzi. Każdego dnia wykraczają oni poza swoje obowiązki, starając się dostarczać zaawansowane technologicznie, przyjazne człowiekowi rozwiązania, które umożliwiają jednostkom poprawę zdrowia i samopoczucia, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej i optymalizacji wyników. Rozpoczynamy ten rok silni i zmotywowani, aby uczynić go najbardziej efektywnym czasem w naszej działalności – tym samym podnosząc jakość życia jeszcze większej liczby ludzi".

Virgin Pulse to czołowa międzynarodowa firma z sektora zdrowia i dobrostanu, która umożliwia organizacjom na całym świecie aktywizację populacji, poprawę wyników zdrowotnych i redukcję wydatków w dobie rosnących kosztów i coraz bardziej złożonych wyzwań. Platforma opracowana przez Virgin Pulse – Homebase for Health®, stanowi połączenie danych, ludzi i technologii w celu dostarczenia zaawansowanych technologicznie, inspirujących rozwiązań, które angażują i nagradzają indywidualne zachowania. Virgin Pulse ma wpływ na ponad 100 milionów ludzi w 190 krajach, pomagając firmom z listy Fortune 500, krajowym planom zdrowotnym i wielu innym organizacjom trwale zmieniać na lepsze warunki życia i biznesu. Więcej informacji i porad można znaleźć na Twitterze lub LinkedIn.

