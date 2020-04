VIRGO, die neue Plattform für NACHHALTIGKEIT, REPUTATION & AUTHENTIZITÄT für Mode & Luxusgüter

MAILAND, 21. April 2020 /PRNewswire/ -- Temera, PwC, Luxochain und Var Group, vier weltweit führende Anbieter, haben gemeinsam zur Schaffung der ersten integrierten, sicheren und transparenten Lösung für die Rückverfolgung von Wertschöpfungsketten beigetragen, um die Authentizität von Luxusgütern zu zertifizieren, angefangen beim Erwerb der Rohmaterialien, Produktherstellung und Verkauf bis hin zur Besitzübertragung auf dem Sekundärmarkt.

Virgo bietet Herstellern die Möglichkeit, unter Anwendung mehrerer herausragender Technologien jede einzelne Charge eigenständig zu zertifizieren - von RFID UHF und NFC bis hin zur Zertifizierung von Blockchain, der neuesten vielversprechenden Innovation auf dem Zertifizierungsmarkt für Luxusgüter.

Virgo repräsentiert eine offene, modulare Lösung mit verschiedenen Technologien wie IoT und Blockchain, wodurch eine agnostische und integrationsorientierte Philosophie beibehalten werden kann. Die Plattform lässt Marken und Kunden den gesamten Lebenszyklus eines Produkts verfolgen, was mit bereits bestehenden ERPs integriert werden kann; Ziel der Plattform ist das Erreichen maximaler Flexibilität sowie einer problemlosen Handhabung für sämtliche involvierte Akteure. Das Nutzererlebnis für Marken steht dabei im Vordergrund.

Virgo definiert Storytelling für Luxusgüter und Mode neu. Die Betreiber von Lieferketten schlüpfen in die Rolle der eigentlichen Protagonisten und neue Dialogperspektiven mit Kunden eröffnen sich, die sie den Ursprung der Textilien erkennen sowie Informationen zu den verwendeten Rohmaterialien, der ethischen Nachhaltigkeit der Produkte, ihrer Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen Wirkung zusammentragen lassen. Virgo wird zu einem Werkzeug, das das Engagement einer Marke fördert und einen Vorteil für die gesamte Lieferkette darstellt. Die App steht zum Dowload für iOS und Android zur Verfügung.

Arcangelo D'Onofrio, CEO von Temera, erklärte: „Aktuelle Zertifizierungssysteme sind komplex und kostenspielig, während das Lieferanten-Monitoring-System dem Bedarf an Transparenz innerhalb der Lieferkette nicht gerecht wird. Durch Virgo sind wir dazu in der Lage, das Verbrauchervertrauen in eine Marke zu stärken, indem wir sämtliche Werteelemente deutlich hervorheben, während zugleich die Grundsätze der Transparenz, ethische Tragfähigkeit, Umweltverträglichkeit, Tierschutz sowie Qualität von Materialien und Verarbeitungsverfahren respektiert werden."

Francesca Moriani, CEO der Var Group, fügte hinzu: „Transparenz und Nachhaltigkeit sind Schlüsselwerte, die es Marken ermöglichen, ihre Reputation und das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, wachsen zu lassen. Jeder Augenblick, jeder Ort, jeder Herstellungsprozess wird zu einem Werteelement. Die Rückverfolgung eines Produkts entlang seiner Lieferkette schafft eine Historie, eine Reihe von Vorgängen, die als Beweis für Authentizität und Qualitätsgarantie interpretiert werden kann."

Davide Baldi, CEO von Luxochain, kommentierte: „Diese strategische Initiative erfüllt uns mit Stolz. Durch die Schaffung digitaler Authentizitäts- und Eigentümerbescheinigungen für jedes einzelne Produkt möchte Virgo Markenreputationen schützen, um so neuartige Analysen und Erkenntnisse rund um die Wertschöpfungskette zu bieten und sowohl Loyalitäts- als auch Vergütungsprozesse zwischen Marken und Endnutzern zu optimieren. Mit unserem System kann jeder Käufer sein Smartphone sowohl im stationären Handel als auch online zur Authentizitätsverifizierung des jeweiligen Produktes nutzen."

Stefano Spiniello, Geschäftspartner von PwC, gab an: „Wir haben es hier mit einer einzigartigen Möglichkeit zur Integration verschiedener Fertigkeiten und Kompetenzen sowie zur Teilnahme an der Förderung und Implementierung einer strategischen Plattform zu tun, die Unternehmen sowohl in Bezug auf die Rückverfolgung als auch Validierung von Wertschöpfungsketten Unterstützung bietet. Die Nutzung Virgos wird sich positiv auf Nachhaltigkeit und Markenreputation auswirken und Unternehmen somit zu einem Vorteil verhelfen."

Virgo - die Welt von morgen heute verändern.

